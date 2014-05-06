人行报告：潜在经济增速可能阶段性放缓 改革是释放潜力关键

路透北京5月6日 -中国人民银行周二发布一季度货币政策执行报告称，潜在增长速度取决于人口、资本、环境、发展潜力以及劳动生产率等的交互影响和最终均衡，而改革是释放潜力和延展发展空间的关键性因素之一。

从近几十年的经验看，改革开放的持续推进对中国潜在增长水平产生了巨大影响。受劳动力供给趋紧、经济发展方式转变等影响，潜在增长速度有可能会呈现阶段性放缓态势，此时保持经济平稳较快发展关键是要提升生产效率和经济活力，通过向改革要动力，向结构调整要动力，向改善民生要动力，释放巨大的改革红利，促进经济持续健康发展。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中题为“关于中国经济潜在增速的讨论”的专栏全文：

经济潜在增速是指一国或地区在各种资源得到充分配置条件下，所能达到的最大经济增长速度，一般认为应与充分就业和物价稳定相匹配。分析和判断经济潜在增长速度，对于研判实际经济运行态势，合理制定经济发展战略和把握宏观政策力度具有重要意义。测算经济潜在增速主要有两类方法。一是统计学方法，也就是从历史数据中找规律，比如从经济运行的时间序列数据中提取趋势项作为潜在产出的估算值，如趋势法和各种滤波方法（如HP 滤波、Kalman滤波等）；另一类是经济学方法，即从经济理论出发构建模型，比如采用生产函数，通过测算劳动力、资本存量及全要素生产率变化来估计潜在产出水平。这些测算方法各有利弊，前者对历史数据依赖较大，后者则需要对生产函数中主要变量的变化趋势进行假设。现实中往往需要根据多种方法进行综合判断。

近年来，随着中国经济增长出现一定放缓，关于中国经济潜在增速的讨论有所升温，也存在一些争议。当经济处在结构调整和转型过程时，会增大判断经济潜在增速的难度。部分经济学家认为中国经济潜在增速会出现一定程度下降，其主要依据：一是从人口等宏观和结构性因素进行分析。部分学者认为中国已接近或越过人口红利高点，且人口老龄化也会降低储蓄率，推升利率，抑制投资增长和经济潜力。房地产、出口等既有增长动能趋缓，而经过多年高速发展，资源、环境对传统增长模式的承载力也在下降。二是从国别经验中寻找规律。有研究认为，人均GDP在达到一定水平后经济往往会从高增长阶段过渡到中速增长阶段，增长率会有较为明显地下降。还有研究发现城市化率与投资率之间存在倒U型关系。在城市化达到一定水平后，投资率将可能随城市化率的提高而下降。也有学者指出，中国已经历长达十多年的投资率持续上升阶段，未来投资增长有可能逐步向常态水平回归，这会使经济增长速度回落。还有研究认为，随着产业结构从制造业向服务业转移，全社会整体劳动生产率增速会出现下降，进而影响潜在产出水平，但由于服务业就业吸纳能力较强，劳动力市场仍将保持稳定，收入分配结构更趋优化。

另一部分经济学家则认为中国经济仍将保持持续较快增长，其主要逻辑：一是对比国别发展历史。例如与中国目前人均GDP所处的发展阶段对比，日本、韩国、新加坡和台湾地区等在此之后均经历了较长时间的高速增长，若能够消除结构性缺陷，中国经济仍有持续较快增长的较大空间。且与发达经济体相比，中国人均资本存量还比较低，尤其是基本建设投资和区域协调发展还有较大空间。二是强调了劳动生产率可能发生的变化。一些学者认为，随着教育投入增大，人力资本不断提高、持续积累，有助于抵消劳动力数量下降和投资增长放缓可能带来的影响。而劳动生产率的提升才是经济增长不竭的动力来源。

比较而言，在上述关于潜在增长水平的讨论中，前者主要强调了人口、资本和环境等约束性因素，后者则强调了发展潜力以及劳动生产率可能的提升空间。实际上，潜在增长速度的确是可以改变的，取决于上述因素的交互影响和最终均衡，而改革是释放潜力和延展发展空间的关键性因素之一。从近几十年的经验看，改革开放的持续推进对中国潜在增长水平产生了巨大影响。受劳动力供给趋紧、经济发展方式转变等影响，潜在增长速度有可能会呈现阶段性放缓态势，此时保持经济平稳较快发展关键是要提升生产效率和经济活力，通过向改革要动力，向结构调整要动力，向改善民生要动力，释放巨大的改革红利，促进经济持续健康发展。(完)

(整理 宿泱韫; 审校 张喜良)

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