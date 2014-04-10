政府应对出台经济刺激措施“非常谨慎”--易纲

路透4月10日 -中国人民银行副行长易纲周四表示，中国政府应该对采取任何经济刺激措施“非常谨慎”，因为这些措施在促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。

在国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议前召开的一次会议上，易纲称中国国内生产总值(GDP)成长幅度“略高于或略低于”7.5%都是可以接受的。中国去年经济增速为7.7%。

易纲说，出台任何形式的刺激措施都应非常谨慎，因为大家应该相信市场力量是促进成长的自然且最有效的方法，刺激措施并不像自然的市场力量那么有效。他认为政府和央行应该万分谨慎。

谈及人民币汇率近期波动时，易纲称双向波动是“正常的”。

他指出，今年第一季发生了几件大事：美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债，(中国的)贸易逆差扩大。

“因此，我想说人民币汇率双向波动将会成为一个正常现象，”易纲表示。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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