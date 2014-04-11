政府应对经济刺激措施“非常谨慎”--易纲（更新版）

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路透华盛顿4月10日 -中国人民银行副行长易纲周四表示，中国政府和央行对采取经济刺激措施应“非常谨慎”，因为这些措施在促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。

在国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议前召开的一次会议上，易纲称中国经济增长率“略高于或略低于”7.5%都是可以接受的。中国去年经济增长率为7.7%。

他表示，“出台任何形式的刺激措施都应非常谨慎，因为大家应该相信市场力量是促进成长的自然且最有效的方法，刺激措施并不像自然的市场力量那么有效。政府和央行应非常谨慎。”

中国政府在努力打压市场对其将推出大规模刺激举措的揣测，称将微调政策以确保失业率不会上升。

中国国务院总理李克强周四称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

“今年中国经济增长预期目标是7.5%左右，既然是左右，就表明有一个上下幅度，无论经济增速比7.5%高一点，或低一点，只要能够保证比较充分的就业，不出现较大波动，都属于在合理区间，”李克强称。

周四的贸易数据显示，中国3月出口同比增速延续前月跌势，进口增速则降至13个月低位，综合看一季度外贸呈现放缓之势。

易纲在华盛顿表示，人民币双向波动属于“正常”。美国官员最近对人民币兑美元贬值感到关切。

他指出，今年第一季发生了几件大事：美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，(中国的)贸易逆差扩大。

“因此，我想说人民币汇率双向波动将会成为一个正常现象，”易纲表示。(完)

(翻译 张荻； 审校 王兴亚)

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