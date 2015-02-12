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中国财经 | 2015年 2月 12日 星期四 13:29 BJT

去年中国电子支付增速超三成 移动支付同比涨幅逾一倍--人行

路透北京2月12日 - 中国央行最新发布的报告显示，去年电子支付业务保持增长态势，相关金额同比增速超过30%，其中移动支付增速尤为显着，同比涨幅逾一倍。

刊登在央行网站上的2014年支付体系运行总体情况报告显示，去年，全国共发生电子支付业务333.33亿笔，金额1,404.65万亿元人民币，同比分别增长29.28%和30.65%。

其中，网上支付业务285.74亿笔，金额1,376.02万亿元，同比分别增长20.70%和29.72%；移动支付业务45.24亿笔，金额22.59万亿元，同比分别增长170.25%和134.30%。

报告指出，截至2014年末，全国人均持有银行卡3.64张，较上年末增长17.04%。其中，人均持有信用卡0.34张，较上年末增长17.24%。北京、上海信用卡人均拥有量仍远高于全国平均水平，分别达到1.70张和1.33张。

信用卡方面，信用卡授信总额为5.60万亿元，同比增长22.50%；信用卡期末应偿信贷总额为2.34万亿元，同比增长26.75%。信用卡卡均授信额度1.23万元，授信使用率41.69%，较上年末增加1.40个百分点。

信用卡逾期半年未偿信贷总额357.64亿元，较上年末增加105.72亿元，增长41.97%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.53%，占比较上年末上升0.16个百分点。 （完）

欲知更多详情请点选央行网站 www.pbc.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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