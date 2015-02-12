去年中国电子支付增速超三成 移动支付同比涨幅逾一倍--人行

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京2月12日 - 中国央行最新发布的报告显示，去年电子支付业务保持增长态势，相关金额同比增速超过30%，其中移动支付增速尤为显着，同比涨幅逾一倍。
刊登在央行网站上的2014年支付体系运行总体情况报告显示，去年，全国共发生电子支付业务333.33亿笔，金额1,404.65万亿元人民币，同比分别增长29.28%和30.65%。
其中，网上支付业务285.74亿笔，金额1,376.02万亿元，同比分别增长20.70%和29.72%；移动支付业务45.24亿笔，金额22.59万亿元，同比分别增长170.25%和134.30%。
报告指出，截至2014年末，全国人均持有银行卡3.64张，较上年末增长17.04%。其中，人均持有信用卡0.34张，较上年末增长17.24%。北京、上海信用卡人均拥有量仍远高于全国平均水平，分别达到1.70张和1.33张。
信用卡方面，信用卡授信总额为5.60万亿元，同比增长22.50%；信用卡期末应偿信贷总额为2.34万亿元，同比增长26.75%。信用卡卡均授信额度1.23万元，授信使用率41.69%，较上年末增加1.40个百分点。
信用卡逾期半年未偿信贷总额357.64亿元，较上年末增加105.72亿元，增长41.97%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.53%，占比较上年末上升0.16个百分点。 （完）
欲知更多详情请点选央行网站 www.pbc.gov.cn/
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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