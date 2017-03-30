中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理

路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。

央行网站刊登署名孙国锋和李文喆的工作论文并称，不论是汇率自由浮动，还是处于固定和自由浮动的中间状态，由于资本流动的量级相对最高，必然需要对资本流动进行一定的管理，不然不能实现最优均衡。

同时，还需要提高汇率灵活性和开展货币政策国际协调，即应采用“宏观审慎管理+汇率灵活性+货币政策国际协调”这一新的宏观金融政策框架，只有三方面同时着力才能实现宏观总体平衡。

论文指出，资本管制措施不能有效防范跨境资本流动风险，一是资本管制的有效性正逐步下降，二是资本管制措施难以有效防范系统性、全局性风险，三是资本管制措施成本较高。

“与此相比，宏观审慎措施可有效应对跨境资本流动风险，”论文称，宏观审慎管理从全局的角度出发，通过影响价格等市场化的调控手段，对跨境资本流动风险进行逆周期调节，在一定程度上抑制过度的资本流动冲击，减弱资本流动对货币政策的干扰，从而赋予货币政策更多的独立性。

论文并指出，央行从宏观审慎出发改进对微观主体的管理模式，逐步取消事前审批和额度管理，采用事中事后管理等更加市场化、动态调整的宏观审慎管理模式，并主要针对以下两类资本流动进行重点管理：一是以很少的自有资金大幅度加杠杆融资，参与主体是境内外对冲基金，也包括境内金融机构和企业借用外债的加杠杆行为。另一类是以自有资金跟风市场炒作，参与主体是部分企业。

跨境资本流动的宏观审慎管理主要从逆周期调节加杠杆行为和抑制短期炒作行为入手。 跨境资本流动宏观审慎管理的政策工具也主要分为两类：一类是银行体系外汇头寸管理和外债管理等数量型宏观审慎工具，主要是防止银行体系在资本流入时过度增加外币负债，在资本流出时过度囤积外汇资产，控制银行的外债杠杆率。另一类是价格型宏观审慎工具，如通过无息准备金等措施抑制加杠杆行为。

此外，虽然汇率浮动不足以保证抑制资本流动，因而不是保证独立货币政策的充分条件，但如果汇率灵活性比较低，那就更加抑制不了资本的流动，因此需要提高汇率灵活性。

同时，在经济金融全球化加深的背景下，货币政策国际协调的难度降低，可操作性增强，正福利效应凸显，有利于各国货币当局实现国民福利最大化的政策终极目标，国际协调成为新趋势。（完）

欲览详情，请点选央行网站：www.pbc.com