汇率浮动不足以抑制资本流动 需加强货币政策国际协调--中国央行工作论文

路透北京7月25日 - 中国央行周一发布工作论文称，在经济金融全球化和资本大规模流动的背景下，汇率浮动不足以抑制资本流动，因而不能够保证独立的货币政策；要取得宏观总体平衡，就要提高汇率灵活性，加强货币政策国际协调。

央行网站刊登的工作论文称，各大型开放经济体货币当局在进行货币政策决策时，可综合分析国内外形势，将其他大型开放经济体货币政策对本国带来的外部性纳入考虑因素，从而最大化本国的福利。

论文指出，2008年国际金融危机以来，发达经济体央行量化宽松货币政策投放了大量过剩流动性，这些流动性没有进入实体经济，而是在全球金融市场进行套利，使得资本流动规模非常大，而且流向经常会出现急剧的变化。这导致了不可能三角中资本自由流动的重要性显着提升，而汇率稳定和独立货币政策的重要性则相对下降。

“在经济金融全球化和资本大规模流动的背景下，汇率浮动不足以抑制资本流动，因而不能够保证独立的货币政策。”论文表示。

论文认为，考虑到资本流动既可能对一国经济带来正向溢出效应，也可能会对一国经济造成负面冲击，而单纯依靠汇率浮动已经不能完全抵消这一影响。

如果要取得宏观总体平衡，需要同时在三方面努力：一是提高汇率灵活性；二是完善跨境资本流动的宏观审慎政策框架；三是加强货币政策的国际协调。（完）

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