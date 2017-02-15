中国央行工作论文称笼统去杠杆或加杠杆均有失偏颇 应合理把握去杠杆进程（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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路透北京2月15日 - 近年来中国杠杆率特别是企业杠杆率高企，“去杠杆”位列中央五项重要经济工作的任务之一。中国央行周三发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。
央行网站周三刊登的题为“杠杆率结构、水平和金融稳定：理论与经验”工作论文并称，应通过保持宏观政策稳健中性，改革金融监管体制，打破刚性兑付，同时大力发展规范的股权融资，以让市场更好的发挥作用。
“由市场去选择谁加杠杆、谁去杠杆。而市场要发挥决定性作用，关键在于政府要更好地发挥作用。”文章称。
文章强调，要减少政府直接的资源配置，创造公平竞争的市场环境：如政府主导的投资增长宜适度，产业政策宜由选择性转向功能性，税费减免宜由专项奖补转向普适性调整；市场准入除环境、技术等标准由政府制定并严格执法外，其他准入放开，充分释放增长新动力。
对于高杠杆率和负债水平的成因，文章分析指出，这与当前的高储蓄和特定的增长模式密切相关：高储蓄支撑的投资导向增长模式，决定了中国较高水平的杠杆率，通过发挥人口红利优势融入全球经济体系，以及在 FDI 推动下大规模的“双顺差”，是负债和高杠杆的稳定资金来源。
而在财政分权和锦标赛模式下，以地方平台、国有企业和房地产开发商等作为投资主体，资金主要投向基建、重化工业和房地产等中长期项目。
“这也正是预算软约束最严重的部门，进一步恶化了产能过剩和杠杆率问题。”文章称。
文章指出，尽管高杠杆可能引发系统性金融风险，但债务可持续性的差异，使得杠杆率水平的风险阈值并不稳健，货币信贷扩张在经济发展不同阶段、不同周期的作用并不相同，债务效率、债务内外结构对债务可持续性和金融稳定具有重要影响。
“应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程，既要避免过快压缩信贷和投资可能引发的“债务--通缩”风险，也要避免杠杆率上升过快而引发债务流动性风险和资产泡沫。”
数据显示，虽然中国政府部门杠杆率远低于欧盟的60%警戒值和90%的公共债务阈值标准，但政府部门杠杆率增长迅速，2008年末仅为27.1%，2015年二季度已高达45.6%。
而非金融企业杠杆率上升更快，2015年二季度已高达167.6%，而2008年中国非金融企业杠杆率仅为96.3%；住户部门杠杆率水平总体较低，2015年2季度仅为41.8%，但2008年中国居民住户部门杠杆率仅为17.9%，2016年上升速度更快。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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