中国央行称下半年继续实施稳健货币政策 保持人民币汇率基本稳定

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京8月3日 - 中国央行周三表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
央行网站刊登的央行分支行行长座谈会新闻稿并强调，将进一步推进利率市场化改革；完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
“改善和优化融资结构和信贷结构，降低社会融资成本。”新闻稿称，“有效防范和化解金融风险隐患，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。”
同时，继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，紮实推进金融市场基础设施建设，全面提升金融服务与管理水平；并加大对重点领域、薄弱环节和民间投资的支持，推动金融精准扶贫工作。
央行并表示，今年以来央行进一步完善宏观审慎政策框架，将差别准备金动态调整机制升级为宏观审慎评估（MPA），引导货币信贷合理增长；将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理扩大至全国。
与此同时，进一步完善人民币汇率形成机制，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的中间价形成机制初步建立，人民币对美元双边汇率弹性增强，对一篮子货币汇率基本稳定。
央行调统司司长盛松成此前表示，当前货币政策有一点陷入流动性陷阱的现象，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合，建议适当增加政府债务发行，提高财政赤字率到4-5%，保持经济的平稳较快增长。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
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