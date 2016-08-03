中国央行称下半年继续实施稳健货币政策 保持人民币汇率基本稳定

路透北京8月3日 - 中国央行周三表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行网站刊登的央行分支行行长座谈会新闻稿并强调，将进一步推进利率市场化改革；完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“改善和优化融资结构和信贷结构，降低社会融资成本。”新闻稿称，“有效防范和化解金融风险隐患，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。”

同时，继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，紮实推进金融市场基础设施建设，全面提升金融服务与管理水平；并加大对重点领域、薄弱环节和民间投资的支持，推动金融精准扶贫工作。

央行并表示，今年以来央行进一步完善宏观审慎政策框架，将差别准备金动态调整机制升级为宏观审慎评估（MPA），引导货币信贷合理增长；将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理扩大至全国。

与此同时，进一步完善人民币汇率形成机制，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的中间价形成机制初步建立，人民币对美元双边汇率弹性增强，对一篮子货币汇率基本稳定。

央行调统司司长盛松成此前表示，当前货币政策有一点陷入流动性陷阱的现象，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合，建议适当增加政府债务发行，提高财政赤字率到4-5%，保持经济的平稳较快增长。（完）

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