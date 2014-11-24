独家：中国准备再次降息 因担心通缩风险--消息

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。中国央行周五于逾两年来首次降息令人意外，反映出中国政府和央行的政策路线发生了改变。路透