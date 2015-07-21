中国央行注资进出口行450亿美元 成第一大股东--财新网

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月21日 - 财新网周二报导称，中国央行已追加对国家开发银行、进出口银行的注资，分别注资国开行、进出口银行480亿美元、450亿美元。此次注资后，央行将跃升为两家政策性金融机构的第一大股东，财政部为第二大股东。
报导并称，此前央行已通过外汇储备委托贷款债转股的方式曲线注资国开行、进出口银行320亿美元、300亿美元。而财政部注资农业发展银行1,000亿元人民币（约160亿美元）。
“由于央行注资政策性金融机构与央行货币政策独立性的平衡度也是央行内部与其它部门的关注点，此次央行对国开行和进出口银行的注资属于阶段性持股，但持股多久、何时退出尚未明确。”报导称。
另外，对于国开行和进出口银行的注资，均通过外管局投资平台梧桐树投资平台有限责任公司（下称梧桐树公司）。
公开资料显示，该公司成立于2014年11月，注册资本1亿元。梧桐树公司第一次浮出水面，缘于成立于去年12月的丝路基金。外管局以外汇储备通过梧桐树公司出资65亿美元，成为丝路基金第一大股东，中投公司、进出口银行、国开行旗下的国开金融则分别出资15亿、15亿和5亿美元。
今年4月，国务院公布三家政策性银行（国开行、进出口银行、农发行）改革方案，其中实质性内容之一就是对前述三家机构补充资本金、提升资本实力、强化资本约束机制。
国开行2014年年报显示，该行的注册资本为3,067亿元，股东是财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会。截至2014年末，3家股东的持股比例分别为50.18%、47.63%和2.19%。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。