人行称要进一步扩大民间资本参与金融力度--报载

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京6月21日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，进一步扩大民间资本参与金融的力度，构建市场经济下应有的政银关系。
中国证券报周五援引潘功胜的话称，中国社会融资过度依赖银行的模式仍然没有实质性的改变，风险过度集中在银行的状况没有根本转变。需要加快多层次金融市场的建设，提高直接融资比重，完善市场结构，促进金融生态主体多元化。
他表示，尽管金融机构产权逐渐多元化，但银行的资本结构还没有完全反映经济结构的变化，民间资本的占比有待进一步提高。要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，进一步扩大民间资本参与金融的力度,建立多种金融制度并存，逐步形成竞争充分、差异化经营的金融体系。
他称，而要建立一个多层次、广覆盖的金融机构体系，当前的重点是发展面向三农和小微企业的微型金融组织，尤其是社区型的金融机构和小型专业化的金融组织。
此外，他认为，当前金融生态环境建设，还要处理好政府与银行的关系。“健康的政银关系是中国金融生态环境建设重要的决定因素，通过转变政府职能，合理界定政府作用的边界，使地方政府行为规范化、法制化和阳光化。”他说。（完）
(发稿 李航；审校 黄凯)
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