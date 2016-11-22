借鉴美国经验 中国债转股可由行业龙头企业牵头--央行货币政策委员

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月22日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲周二称，中国债转股可借鉴美国去产能经验，由经营较好、规模较大的企业牵头，根据未来的盈利预期选择兼并的产能及企业，被兼并的企业可成为新公司股东之一；具有行业龙头地位的国企及民营企业都可以起到牵头作用，在去杠杆过程中与银行合作。
人民日报刊登的文章援引其观点并称，要有选择地将企业的部分债务纳入债转股的范畴，不能将所有的债务都纳入；债转股后，金融机构在一定时间内持有这些股份，之后伺机出售，进一步实现产权多样化。
他认为，债转股可以借鉴美国历史上去产能的经验：企业巨头卡内基和金融巨头摩根联手对企业实施兼并、收购；完全破产的企业按照法律清偿债务，还有希望的企业，先将其债务转至金融机构，金融机构持有股权后再卖出，最终形成一个巨大的股份公司。
“这样不仅消化了过剩产能，而且实现产业重组，形成一批巨头股份公司，一举超越欧洲很多巨头企业。”樊纲称。
中国国务院10月初发布的降低企业杠杆率意见明确，要以促进优胜劣汰为目的开展市场化债转股，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，包括因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业、高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业等；严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。