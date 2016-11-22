借鉴美国经验 中国债转股可由行业龙头企业牵头--央行货币政策委员

路透北京11月22日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲周二称，中国债转股可借鉴美国去产能经验，由经营较好、规模较大的企业牵头，根据未来的盈利预期选择兼并的产能及企业，被兼并的企业可成为新公司股东之一；具有行业龙头地位的国企及民营企业都可以起到牵头作用，在去杠杆过程中与银行合作。

人民日报刊登的文章援引其观点并称，要有选择地将企业的部分债务纳入债转股的范畴，不能将所有的债务都纳入；债转股后，金融机构在一定时间内持有这些股份，之后伺机出售，进一步实现产权多样化。

他认为，债转股可以借鉴美国历史上去产能的经验：企业巨头卡内基和金融巨头摩根联手对企业实施兼并、收购；完全破产的企业按照法律清偿债务，还有希望的企业，先将其债务转至金融机构，金融机构持有股权后再卖出，最终形成一个巨大的股份公司。

“这样不仅消化了过剩产能，而且实现产业重组，形成一批巨头股份公司，一举超越欧洲很多巨头企业。”樊纲称。

中国国务院10月初发布的降低企业杠杆率意见明确，要以促进优胜劣汰为目的开展市场化债转股，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，包括因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业、高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业等；严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。（完）