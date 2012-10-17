人行专家称近期人民币汇率走强未偏离均衡水平--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京10月17日电---针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.
金中夏在接受新华网采访时称,欧元、美元由於宽松政策所呈现的弱势,也给人民币带来升值压力.在他看来,汇率近期的涨跌充分体现了市场的波动性,均衡的利率水平也正是在这样的市场波动中形成的.
他称,过去中国汇率波动小,受人为因素干预多;而如今汇率主要由市场力量决定,灵活性大幅增加.
"应该动态来看汇率的波动,不能单瞄准短期几日的波动.从之前的贬值到近日的升值,有跌有涨,涨跌互现中恰恰体现了均衡的市场力量."他称.
金中夏强调,外汇市场供求由基本面决定,如果目前的短期因素尚未形成长期因素、未影响到基本面,就只能算是纯粹的、正常的市场波动.
10月17日,人民币对美元汇率中间价为6.3028,创近四个月的中间价新高,人民币兑美元即期汇价近期迭创汇改来新高,且已较今年7月下旬的年内低点升值逾2%.
中国人民银行副行长易纲本月稍早亦称,人民币汇率接近基於市场供需的均衡水平.
谈到人民币连日升值对进出口的影响,金中夏认为,目前中国出口原本就处微弱状态,人民币走强对中国商品出口的国际竞争力会产生一些影响.不过,中国外贸总体上还呈现较高的顺差,并且根据刚刚公布的贸易数据显示,9月外贸出口又出现显着回升,因此近日人民币升值对外贸出口的影响也处於正常状态.
得益於全球宽松的政策环境及政府大力扶持外贸的政策显效,中国9月进出口均好於预期.中国海关公布,9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。