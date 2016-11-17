中国央行货币政策委员称要从根本上扭转贬值预期还得靠结构改革

路透北京11月17日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周四表示，人民币贬值预期强烈主要原因是美元走强、国内企业和居民资产配置多样化需求强烈、以及中国经济减速；要从根本上扭转贬值预期还得依靠结构改革，而这也是解决“风险三角”问题的关键。

黄益平在财经年会上指出，中国和很多国家一样也存在“风险三角”，即生产率不断下降、杠杆率不断上升、以及宏观政策空间在明显收缩，结合起来看，结论是靠周期性政策已经比较难做了，问题最终解决还是要靠结构改革。

对于近期热议的人民币贬值，他表示，三年前市场还在讨论人民币升值，现在却是贬值预期强烈，主要有三点原因，一是原来美元相对疲软，但美联储讨论加息后美元保持强势。

其次，中国的百姓和企业希望配置非人民币资产，资产配置多样化的需求强烈，这个局面短期改变不了。

最重要的推动人民币贬值预期的因素是，中国经济增长减速，不知道底部在哪儿，经济转型中企业不知投哪儿，到海外就比较多。

他认为，经济减速源于新旧产业更替，新产业在大幅形成但旧产业退出不太顺畅，“根本上扭转（人民币贬值）预期，恐怕还是要结构改革上做文章。”

国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生在同一场合表示，人民币若持续贬值可能加剧中美贸易逆差，进而引起贸易摩擦。明年如何管理好人民币贬值预期，是至关重要的。

他预计明年全球经济仍充满不确定性，这也反映在去全球化趋势上，而全球不平衡也在加剧，值得注意的是，2009年后结构改革好的国家地区经济增长更好，因此对于加快结构调整速度不能忽视。

特朗普爆冷入主白宫导致全球金融市场大幅震荡，但是次“黑天鹅”事件仅在大选当日短暂提振人民币，之后随着美元全线反攻，人民币汇率则屡创新低。鉴于国内购汇需求依然旺盛、资金流出压力持续存在，在中国经济下行压力不减的大背景下，人民币汇率易贬难升。（完）