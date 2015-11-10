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中国财经 | 2015年 11月 10日 星期二 11:01 BJT

中国央行：积极审慎扩大支付市场开放 推进非银支付机构兼并重组

路透北京11月10日 - 中国央行副行长范一飞周二称，积极审慎扩大支付市场开放，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设，同时推进非银支付机构兼并重组，支持实力较强机构引领行业发展。

他在支付清算协会年度论坛上表示，要抓紧建立支付行业监管指标体系，根据规模等制定差异监管标准实施分类监管。

“开放银行卡市场不存在设立合资公司才能申请，以及对外资机构申请数量进行限制。”他称。

中国工行(601398.SS)(1398.HK) 行长易会满在论坛上表示，虚拟账户已经成为支付体系重要组成，形成资金沉淀，事实上已经成为存款类机构，要对其流动性等提出更高需求，注意虚拟账户衍生风险。（完）

(发稿 李贺； 撰写 李铮； 审校 黄凯)

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