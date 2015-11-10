中国央行：积极审慎扩大支付市场开放 推进非银支付机构兼并重组

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 中国央行副行长范一飞周二称，积极审慎扩大支付市场开放，鼓励国际银行卡组织参与国内市场建设，同时推进非银支付机构兼并重组，支持实力较强机构引领行业发展。
他在支付清算协会年度论坛上表示，要抓紧建立支付行业监管指标体系，根据规模等制定差异监管标准实施分类监管。
“开放银行卡市场不存在设立合资公司才能申请，以及对外资机构申请数量进行限制。”他称。
中国工行(601398.SS)(1398.HK) 行长易会满在论坛上表示，虚拟账户已经成为支付体系重要组成，形成资金沉淀，事实上已经成为存款类机构，要对其流动性等提出更高需求，注意虚拟账户衍生风险。（完）
(发稿 李贺； 撰写 李铮； 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。