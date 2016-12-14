樊纲称人民币兑美元汇率长期变化趋势将是稳步升值

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月14日 - 人民日报周二援引中国央行货币政策委员会委员樊纲称，展望未来，看不到中国经济本身会出现导致人民币贬值的因素；从中国与美国经济增长率和通货膨胀率的预期来看，人民币对美元汇率的长期变化趋势将是稳步升值的。
他认为，特朗普竞选时承诺要大搞基础设施建设，这对于那些生产大宗商品的发展中国家构成利好，此因素的作用不久便会显现出来。从长期看，两个货币间的汇率取决于两个经济变量的比较，其一是经济增长速度，其二是通货膨胀率。
“可以预期的是，在今后相当长一个时期内，中国经济增长率会高于美国的近两倍，而通货膨胀率不会比美国高。这些均预示人民币对美元汇率的长期变化趋势将是稳步升值的，”他说。
樊纲表示，一些新的经济数据表明中国经济增速正趋稳定，PPI通货紧缩已结束，过剩产能与企业债务等问题也都开始加以解决并已有缓解。展望未来，也看不到中国经济本身会出现导致人民币贬值的因素。
此前，有人担心房地产市场过热可能产生泡沫风险，但由于各级政府较及时地采取一些调控政策，各地楼市没有形成大的泡沫且都已逐步平稳下来。此外，最近出台“完善产权保护制度”文件，民间投资过度下滑趋势有望得到逆转。
“如果明年经济增长速度高于2016年，则说明这一轮经济周期已‘探底’，今后几年将进入‘复苏’阶段，更没有贬值动因，”樊纲称。
不过他也指出，人民币与美元汇率变化还受其他因素影响。其他国家货币可能因各种国内因素对美元形成更大幅度的贬值，这会对人民币汇率产生贬值压力。比如英国脱欧，导致英镑和欧元对美元较大幅度贬值，进而也会对人民币汇率产生一定影响。此外，一些新兴市场国家的货币最近对美元贬值也较多，这也会对人民币汇率产生一定影响，但它们不会一直贬值。
报导还援引央行货币政策委员会委员黄益平称，预期已久的美联储加息成为人民币贬值的压力，此预期短期内是否会改变尚难以判断。同时，中国老百姓和企业希望有更多资产配置到非人民币资产领域，且这种资产配置的多样化需求还将变得更加强烈，短期内可能难以改变。
黄益平表示，从根本上来说，要扭转市场对人民币短期贬值预期，还是要从结构改革上做文章，要稳住经济增长预期。
在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降690.57亿美元，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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