樊纲称人民币兑美元汇率长期变化趋势将是稳步升值

2010年11月7日，图为百元面值的人民币纸币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海12月14日 - 人民日报周二援引中国央行货币政策委员会委员樊纲称，展望未来，看不到中国经济本身会出现导致人民币贬值的因素；从中国与美国经济增长率和通货膨胀率的预期来看，人民币对美元汇率的长期变化趋势将是稳步升值的。

他认为，特朗普竞选时承诺要大搞基础设施建设，这对于那些生产大宗商品的发展中国家构成利好，此因素的作用不久便会显现出来。从长期看，两个货币间的汇率取决于两个经济变量的比较，其一是经济增长速度，其二是通货膨胀率。

“可以预期的是，在今后相当长一个时期内，中国经济增长率会高于美国的近两倍，而通货膨胀率不会比美国高。这些均预示人民币对美元汇率的长期变化趋势将是稳步升值的，”他说。

樊纲表示，一些新的经济数据表明中国经济增速正趋稳定，PPI通货紧缩已结束，过剩产能与企业债务等问题也都开始加以解决并已有缓解。展望未来，也看不到中国经济本身会出现导致人民币贬值的因素。

此前，有人担心房地产市场过热可能产生泡沫风险，但由于各级政府较及时地采取一些调控政策，各地楼市没有形成大的泡沫且都已逐步平稳下来。此外，最近出台“完善产权保护制度”文件，民间投资过度下滑趋势有望得到逆转。

“如果明年经济增长速度高于2016年，则说明这一轮经济周期已‘探底’，今后几年将进入‘复苏’阶段，更没有贬值动因，”樊纲称。

不过他也指出，人民币与美元汇率变化还受其他因素影响。其他国家货币可能因各种国内因素对美元形成更大幅度的贬值，这会对人民币汇率产生贬值压力。比如英国脱欧，导致英镑和欧元对美元较大幅度贬值，进而也会对人民币汇率产生一定影响。此外，一些新兴市场国家的货币最近对美元贬值也较多，这也会对人民币汇率产生一定影响，但它们不会一直贬值。

报导还援引央行货币政策委员会委员黄益平称，预期已久的美联储加息成为人民币贬值的压力，此预期短期内是否会改变尚难以判断。同时，中国老百姓和企业希望有更多资产配置到非人民币资产领域，且这种资产配置的多样化需求还将变得更加强烈，短期内可能难以改变。

黄益平表示，从根本上来说，要扭转市场对人民币短期贬值预期，还是要从结构改革上做文章，要稳住经济增长预期。

在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降690.57亿美元，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。(完)