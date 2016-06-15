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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 16:25 BJT

中国央行：5月末外币贷款余额降至30个月新低 外币存款结束四连升

路透上海6月15日 - 中国央行周三公布数据显示，5月末外币贷款余额下降至30个月新低，当月同比降幅继续走阔至15.2%，上月降幅为13.2%，同期外币存款余额结束四连升，当月同比降幅则收窄至0.7%，上月降幅为1.5%。

刊登在央行网站的数据显示，今年5月末外币贷款余额7,801亿美元，当月减少181亿美元，上月环比减少107亿美元。5月末外币存款余额6,580亿美元，当月减少88亿美元，上月为环比增加9亿美元。

数据并显示，5月跨境贸易人民币结算业务发生4,380亿元，直接投资人民币结算业务发生1,602亿元；其中以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,467亿元、913亿元、700亿元、902亿元。(完)

(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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