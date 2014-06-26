人行：小额外币存款利率上限改革试点扩围（更新版）

(新增央行官员评论和更多细节)

路透上海6月26日 - 中国的外币利率市场化改革又迈出重要一步，中国人民银行上海总部周四宣布，将自周五(27日)起放开小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大到上海市，这也是第一项走出自贸区、推广复制到区外的金融改革政策。

央行上海总部发布的新闻稿并指出，试点扩大工作将按先单位存款，后个人存款的原则分步实施；并将密切监测外币利率变化和外币资金流动，综合运用窗口指导和宏观审慎管理工具，保证市场的稳定运行。

央行上海总部副主任张新在新闻会上表示，“这次改革涉及的外币存款盘子比较大，影响范围比较广，上海的外币存款占全国的七分之一，截止5月底，外币存款余额767亿美元，其中小额存款占26.4%。”

他谈到，因为外币存款跨省市开户没有限制，所以改革的溢出效应将比较广泛。

央行上海总部此前宣布，自今年3月1日起放开上海自贸区小额外币存款利率上限。这意味着，上海自贸区在全国率先实现了外币存款利率的市场化。

外币小额存款是指额度在300万美元以下或等值其他外币存款。目前，央行对一年期及以内的美元、日元、欧元、港币四个币种的小额外币存款利率设置上限。而300万美元以上的大额外币存款利率，金融机构可与客户自行协商确定。

**改革具备有利条件**

张新表示，此次扩大试点改革的有利条件有两个：外币资金需求在全球都维持相对均衡的状态，目前国内的外币存款利率均低于上限。

央行新闻稿称，上海自贸区先行先试放开小额外币存款利率上限后，经过三个多月的试点后，市场总体平稳，区内区外小额外币存款利率没有出现明显价差，区内外币存款挂牌价格基本稳定，没有出现大规模跨区跨行的存款搬家现象。

金融机构外币利率自主定价和风险管理的意识、能力得到增强，主要银行明显下调了外币存款的议价门槛；自贸区企业增强了与银行议价的主动权，财务收益有所提高，资金管理更加便利。

张新并指出，此次改革的目标之一是希望维持外币存款市场秩序的基本稳定，即外币存款利率不发生大幅的异动，存款不发生大规模搬家，央行会对个别出现价格异动和存款搬家的机构采取窗口指导，包括约谈、通报批评、内部警告、叫停业务等措施。

此外他还谈到，不希望外币贷款利率因为此次市场化改革而提升。

央行对利率市场化设计的改革推进路线图是:“先贷款后存款，先外币后本币”的“四步走”战略。（完）

(发稿 林琦/边竞；审校 张喜良)

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