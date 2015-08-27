路透专访：全球市场波动非中国汇率导致 FED应明确加息条件--人行官员

记者 毕晓雯

路透北京8月27日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋周四表示，此波全球市场的巨烈波动是由美联储（FED）加息预期引发的，并非中国汇率改革的因素；市场有关中国汇率贬值引发全球动荡的评论是不客观、不准确的。

他在接受路透专访时并指出，美联储应该明确其加息的条件，不应给市场一个模糊的政策前瞻。正是因为全球金融市场对美联储加息、及因此引发的流动性紧张产生担忧，才导致大宗商品、股票市场、新兴市场货币的下跌。

“人民币汇率改革是8月11日公布的，全球市场的剧烈下跌却是在差不多10天后开始的，怎么能说是人民币汇率因素呢？”他称。

姚余栋认为，只有触发以下三个条件，美联储才具备加息的条件：一是PCE物价指数要到2%，或者通胀率（CPI）到2.5%；二是失业率下降到4.5%；三是其他宏观审慎政策对美国的股市、房市泡沫已没有调控空间时。

“但是，上述三个条件目前都没有触发的可能性，FED就急着加息，会对已经处在紧缩状态的全球经济再度造成打击。”他称。

兴业银行首席经济学家鲁政委也持相同观点。他认为，引发全球金融市场调整的根源还是美联储的加息预期，而不是中国央行的汇率贬值。

“中国央行的贬值和汇率中间价市场化，是在加息预期下，推进汇率市场化，提高货币政策独立性的必要之举。”鲁政委认为。

**全球市场面临流动性枯竭风险**

姚余栋指出，2017年左右，全球流动性的提供会呈现断崖式下跌，正是基于这一分析，全球市场才会在美国加息临近时处于动荡之中。

“美国要退出、欧央行和日央行预计在2017年退出，英格兰银行逐渐退出，四大主权货币央行组成的中央银行都在选择退出，而世界经济还有一定的通缩压力，谁来提供流动性？”他称。

他补充到，由于人类的经济增长，主权货币国家难以提供充分的流动性，有一个自动紧缩的过程，这是第一重压力；第二重压力，是美联储仅根据其国内情况，而不能够足够认识到全球的情况而加息。

“双重压力下，全球货币政策会出现流动性紧缺的问题，这就是全球货币新常态。”他说。（完）

(审校 张喜良)

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