中国央行强调贯彻稳健货币政策（更新版）

* 当前中国银行体系流动性总体处于合理水平--央行

* 央行要求商业银行加强流动性管理

* 大型商业银行应配合央行起到稳定市场的作用

* 本周资金情况不会有实质改善--分析人士

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路透北京6月24日 - 针对6月以来逐渐升级的流动性困局， 中国央行强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。分析人士认为，央行对银行间市场出手相助可能性趋小，在年中等因素作用下，预期至少本周资金情况不会有实质改善。

中国央行办公厅上周一签署的“中国人民银行办公厅关于商业银行流动性管理事宜的函”称，金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，商业银行要切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理。

“商业银行应针对税收集中入库和法定准备金缴存等多种因素对流动性的影响，提前安排足够头寸，保持充足的备付率水平，保证正常支付结算。”央行网站周一刊登该公函称。

“要按宏观审慎要求对资产进行合理配置，谨慎控制信贷等资产扩张偏快可能导致的流动性风险，在市场流动性出现波动时及时调整资产结构；充分估计同业存款波动幅度，有效控制期限错配风险。”

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后流动性困局不断升级，而央行并未如市场期盼施以援手。上周四银行间市场主要质押式回购利率CNREPO=CFXS创下至少逾10年来新高。本周一资金价格连续第二日大幅回落，交易员表示这更多是受相对较低的开盘价引导，流动性有进一步转暖迹象，但半年末资金面预期不容乐观。

央行表示，金融机构特别是大型商业银行在加强自身流动性管理的同时，还要积极发挥自身优势，配合央行起到稳定市场的作用。

“央行告诉大家，特别是大行，有能力的话，就不要捂着，这在一定程度上也许有助于修正大家此前过于悲观的预期。”华中一银行交易员说。

央行并称，各金融机构要合理把握一般贷款、票据融资等的配置结构和投放进度，注重通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，避免存款“冲时点”等行为，保持货币信贷平稳适度增长。

此前，消息人士援引央行有关官员表示，一些银行长期从事大规模的同业批发业务，期限错配相当高，给流动性管理带来较大压力。而贷款增速过于迅猛，也是央行担心的主要问题之一。央行称，一些银行认为政府会在经济下行过程中出台扩张性政策，提前布局占位。

此前国内媒体援引权威人士透露，6月1-9日，四大国有商业银行信贷量合计2,170亿元人民币，已超过其5

月全月投放量，但存款状况却不乐观。数据显示，过去五个月商业银行信用膨胀非常厉害，社会融资规模同比多增3万亿元。此外，中国5月末广义货币供应量(M2)同比增长15.8%，远高于13%的政府目标。

中国国务院上周三召开常务会议就称，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好；优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级。（完）

(发稿 张胜男/谢衡; 审校 黄凯)

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