中国央行：2015年企业融资成本下降明显 过剩产能融资需求低迷

路透北京1月15日 - 中国央行调查统计司司长盛松成周五表示，受益于融资结构改善和市场利率回落，2015年企业企业融资成本明显下降，12月份企业融资成本为5.38%；同时结构上的变化反映产能过剩产业融资需求低迷，房地产去库存化加速。

盛松成在金融统计数据发布会上表示，12月份企业融资成本比6月份下降84个基点，比2014年同期下降169个基点；分企业类型看，去年12月，大型、中型企业融资成本分别为4.14%和4.59%；小型企业融资成本为7.47%，但融资成本下降较快，比2014年同期下降222个基点。

“企业融资成本明显下行主要是因为融资结构改善和市场利率回落。”盛松成指出，直接融资在社会融资规模中的比重不断加大，社会融资结构不断优化，融资成本不断下降。

另一方面，人民银行综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，有效降低了货币市场资金价格，也推动企业融资成本持续回落；此外，企业融资成本降低也部分由于商业银行取消不合理收费项目等。

央行数据显示，2015年实体经济以委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票方式合计融资5,776亿元人民币，占同期社会融资规模增量比重较2014年低12.5个百分点；而去年非金融企业境内债券和股票合计融资3.7万亿元，占同期社会融资规模增量的24.0%，占比创历史最高水平，比2014年高6.0个百分点。

尽管融资成本持续下降，但盛松成指出，社会融资规模中产能过剩行业贷款增长持续低迷，反映了实体经济去产能的情况；2015年末产能过剩行业的中长期贷款余额同比增长1.5%，较上年同期下降2.4个百分点。

在房地产领域，他称，截至去年末，房地产开发贷款余额同比增速自去年6月份以来持续回落，累计下降6.9个百分点，反映房地产潜在供给下降；但去年末购房贷款余额同比增长23.2%，增速自去年5月份以来持续回升5.7个百分点，表明房地产去库存化进一步加速。

在全社会杠杆率变化方面，盛松成指出，2015年前三季度，剔除股票融资后，社会融资规模增量与GDP的比例为23.4%，比国际金融危机后的最高水平（2009年）39.3%回落15.9个百分点。

中国人民银行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%。2015年全年人民币贷款增加11.72万亿元，增量续创新高。

**经济活跃度上升**

盛松成表示，12月末，M1增速为15.2%，第四季度的平均增速为15%，较前三季度的平均增速高8.4个百分点；去年12月M1、M2增速较快显示流动性总体充裕，经济活跃度上升。

对于M1增速较快，他指出，M1指标显示企业运行活跃度有所提高，具体有三个因素，一是去年年底企业存款定期转活期比较多；二是国家加大稳增长力度；三是去年下半年以来证券公司的客户保证金大量减少，单位的活期存款增长。

关于经济活跃度上升与去年社会融资规模增量略少于2014年的矛盾，盛松成解释，主要受三方面因素的影响：一是外币贷款大幅减少，二是表外融资明显萎缩，三是地方政府债务置换也导致2015年社会融资规模增量有所下降。

对12月M2较快增长，他表示，12月末M2同比增速较快，仍比较合理。M2同比增速较快，一是由于M1拉动M2；二是因为人民币贷款增加；三是因为近年来金融机构的债券和股权投资增加较多，导致了派生存款的增加。

盛松成并介绍，人民银行设计了一整套互联网金融统计框架和统计方法，统计内容广泛涵盖了互联网金融的从业机构和参与对象；随着互联网金融统计的建立和逐步完善，在条件成熟时，符合要求的互联网金融统计可纳入金融业综合统计范畴，并可作为社会融资规模指标的修订基础。（完）