人行报告：货币政策更重松紧适度和预调微调 加强对潜在风险监测

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 中国央行周五发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
央行网站刊登报告称，保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为区域经济发展营造中性适度的货币金融环境。进一步盘活存量、优化增量，改善社会融资结构和信贷投向结构，支持区域经济结构调整和转型升级。
央行指出，2014年各地区金融业运行总体稳健，但受经济增速有所放缓、部分行业产能过剩等影响，银行业资产质量下行压力增大，不良贷款率上升，部分行业、领域和地区的潜在风险值得关注。
“国内部分行业产能过剩矛盾仍较突出，产业调整升级尚未完成，经济内生增长动力尚待增强，”报告称。
央行并重申，要积极发展普惠金融，落实好差别化住房信贷政策，进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造与国家重大项目建设。
同时，要大力发展直接融资，拓宽实体经济融资渠道，着力降低社会融资成本；并加强稳健经营，采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。（完）
欲览报告全文，请点击央行网站链接 here%E3%80%8A2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A%E3%80%8B%E4%B8%BB%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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