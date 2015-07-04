人行报告：货币政策更重松紧适度和预调微调 加强对潜在风险监测

路透北京7月3日 - 中国央行周五发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

央行网站刊登报告称，保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为区域经济发展营造中性适度的货币金融环境。进一步盘活存量、优化增量，改善社会融资结构和信贷投向结构，支持区域经济结构调整和转型升级。

央行指出，2014年各地区金融业运行总体稳健，但受经济增速有所放缓、部分行业产能过剩等影响，银行业资产质量下行压力增大，不良贷款率上升，部分行业、领域和地区的潜在风险值得关注。

“国内部分行业产能过剩矛盾仍较突出，产业调整升级尚未完成，经济内生增长动力尚待增强，”报告称。

央行并重申，要积极发展普惠金融，落实好差别化住房信贷政策，进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造与国家重大项目建设。

同时，要大力发展直接融资，拓宽实体经济融资渠道，着力降低社会融资成本；并加强稳健经营，采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。（完）

欲览报告全文，请点击央行网站链接 here%E3%80%8A2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A%E3%80%8B%E4%B8%BB%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。