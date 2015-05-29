资本市场波动大时要防范券商创新业务风险外溢--人行报告

路透北京5月29日 - 中国央行周五发布报告称，部分证券公司创新业务在资金来源、资金投向等方面具有跨行业、跨机构和跨市场特征，在资本市场出现较大波动时，需防范其风险向其他行业和市场传染。

央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，去年以融资融券业务为代表的证券公司创新业务增长较快，在优化证券公司盈利结构、促进其业务转型等方面发挥积极作用的同时，也存在不合规操作等问题，蕴藏风险隐患。

报告称，融资融券业务在总体运行稳健的同时，也存在一定风险隐患。去年证券监管部门检查显示，部分公司存在违规为到期融资融券合约展期等问题。下一步，应进一步完善融资融券业务风险防控基础制度，确保融资融券业务平稳健康发展。

自去年7月中国股市本轮牛市启动以来，沪综指在不到一年时间内最大涨幅高达150%。沪综指本周四逼近5,000点大关后急转直下，收挫6.5%，创逾四个月最大单日跌幅。

央行报告并指出，将推动A股纳入国际基准指数工作，进一步加速A股国际化。便利境内企业境外发行上市，完善合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度。推动实现内地与香港基金产品互认，推进港澳地区先行先试“准入前国民待遇加负面清单”的开放模式，出台上海自贸区资本市场开放的配套政策。

央行报告提出，将研究制定证券监管部门权利清单、责任清单，探索制定负面清单。加强行政审批事项规范管理，逐步探索建立事中事后监管新机制。

报告称，今年将稳步放宽证券期货服务业准入限制，支持民营资本、专业人士发起设立或者参股证券期货经营机构。稳步推动证券期货经营机构交叉持牌，推进证券公司申请公募基金管理、基金托管等业务牌照，支持符合条件的保险机构、私募基金管理机构等申请公募基金业务牌照。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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