不应用行政手段要求金融支持实体经济--中国央行货币政策委员

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月12日 - 中国清华大学教授、央行货币政策委员会委员白重恩周日表示，金融机构和金融市场所要实现的目标，应该更加聚焦，不应该用行政的手段要求金融去支持实体经济。
他在出席陆家嘴论坛时指出，提高资源配置的效率和控制风险可能是金融业最主要的两个目标。如果金融机构、金融市场能够实现帮助要素资源配置更加优化，又控制风险，这就是对长期经济增长最好的支持，而不是要求金融机构去支持战略性新兴产业，或是通过拉动资本市场来刺激需求。
“我们应该让金融做金融的事，不应该让金融代替财政来实施财政政策。”他说。
白重恩表示，经济“稳增长”可以通过财政政策、货币政策来间接地引导金融机构去做，例如货币政策相对宽松，金融机构按照市场的原则可能会增加信贷的供给，若是要求金融机构达到某个信贷增长的目标，这是违背市场规律的。
他并认为，应给金融机构及金融市场监管者有更大的自主性。现在有各种各样的政治压力，有的是来自各级政府的压力，让金融机构承担更多的社会责任，这会造成许多风险，例如责任不清及政策成本过高。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。