不应用行政手段要求金融支持实体经济--中国央行货币政策委员

路透上海6月12日 - 中国清华大学教授、央行货币政策委员会委员白重恩周日表示，金融机构和金融市场所要实现的目标，应该更加聚焦，不应该用行政的手段要求金融去支持实体经济。

他在出席陆家嘴论坛时指出，提高资源配置的效率和控制风险可能是金融业最主要的两个目标。如果金融机构、金融市场能够实现帮助要素资源配置更加优化，又控制风险，这就是对长期经济增长最好的支持，而不是要求金融机构去支持战略性新兴产业，或是通过拉动资本市场来刺激需求。

“我们应该让金融做金融的事，不应该让金融代替财政来实施财政政策。”他说。

白重恩表示，经济“稳增长”可以通过财政政策、货币政策来间接地引导金融机构去做，例如货币政策相对宽松，金融机构按照市场的原则可能会增加信贷的供给，若是要求金融机构达到某个信贷增长的目标，这是违背市场规律的。

他并认为，应给金融机构及金融市场监管者有更大的自主性。现在有各种各样的政治压力，有的是来自各级政府的压力，让金融机构承担更多的社会责任，这会造成许多风险，例如责任不清及政策成本过高。（完）