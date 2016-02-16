中国央行：加强金融对工业供给侧结构改革支持 压缩僵尸企业贷款

路透北京2月16日 - 中国央行等八部委周二发文称，将加强金融对工业供给侧结构性改革的支持，加强和改进对企业兼并重组、不良资产处置的力度和效率，积极稳妥推进工业化解过剩产能和库存；并完善信贷准入标准，加大对战略性新兴产业、传统产业技术改造和转型升级等的支持力度。

中国央行网站发布的金融支持工业稳增长调结构增效益的意见并称，引导银行业按有扶有控原则，对钢铁、有色、建材、船舶、煤炭等行业中优质企业继续给予信贷支持，对“僵尸企业”则坚决压缩退出相关贷款；引导金融机构加大中长期贷款投入，加大对高新技术企业、重大技术装备、工业强基工程等领域的支持力度。

融资方式方面，鼓励工业企业扩大发行标准化债权产品，替代其他高成本融资方式。扩大公司信用类债券发行规模，拓展可交换债券、可转换债券市场。积极发展绿色债券、高收益债券、绿色资产证券化等创新金融工具。

同时，加快推进住房和汽车贷款资产证券化，加快推进应收账款证券化等企业资产证券化业务发展，选择少数符合条件的金融机构探索开展不良资产证券化试点。

融资机制创新方面，意见称，支持商业银行进一步扩大应收账款质押融资规模。建立应收账款交易机制，解决大企业拖欠中小微企业资金问题，并探索开展企业集团财务公司延伸产业链金融服务试点。

风险防范方面，积极稳妥做好“僵尸”企业信贷退出，维护银行信贷资产安全；注意处置风险的风险，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

意见并指出，中国将研究加大对关键环节和重点领域的财税政策支持力度，为金融支持工业稳增长调结构增效益提供适当的正向激励，同时明确地方人民政府在维护金融债权方面的责任，为金融机构支持实体经济发展解除后顾之忧。（完）