股权众筹应实行底线监管及资金第三方银行存管--人行专家

路透北京8月5日 - 中国央行金融研究所所长姚余栋团队撰文称，作为建设多层次资本市场的重要创新，股权众筹应采用底线监管，对股权众筹平台强制实施资金第三方银行存管制度，股权由第三方统一登记制度。

文章建议，股权众筹项目发起以后，成功项目的资金在第三方存管账户上滋生的利息收入进入股权众筹项目资本金，失败项目的本金及其在第三方存管账户上滋生的利息收入返还本人。

可考虑修订《公司法》股东人数的上限，建议打破200人限制，允许企业通过“小公募”进行融资。并修订《证券法》，制定小额发行、私募发行豁免注册制度，扩大向特定对象非公开发行人数上限，考虑允许合格投资者条件比传统私募宽松的“大私募”。

此外，应建立与私募合格投资者同等的众筹合格投资者制度，为股权众筹证券的发行和转让提供依据。建议设定分层次的投融资门槛，以及向监管部门汇报等信息披露制度。

姚余栋团队指出，相比地方政府债务，中国企业部门债务规模更大，风险更高。而目前企业部门总体依赖债务融资，股权融资比重偏低。2002年至2013年，股权融资在社会融资规模中平均占比只有3.02%，其中前年、去年分别仅为1.28%、2.64%，而稳健有序地去杠杆就必须切实发展资本市场多层次创新。

截止今年年7月底，国内共有股权众筹平台113家，另外还有5家平台即将上线，分别为众友众筹、创业e家·众虎筹、云投汇、蚂蚁达客、平安众筹。

上海交通大学互联网金融研究所与北京京北金融信息服务有限公司周三发布《2015中国股权众筹行业发展报告》，姚余栋团队撰写本文作为序言。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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