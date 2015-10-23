中国央行降准降息及放开利率管制后继续营造松紧适度的货币条件

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月23日 - 中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。
央行网站新闻稿称，要把握好调控力度，既要防止结构调整过程中出现总需求的惯性下滑，又要防止债务率过度上升导致杠杆率过快提高。继续密切监测经济和物价形势变化，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
央行有关负责人答记者问称，此次降低存贷款基准利率，主要是根据整体物价的变化保持合理的实际利率水平。当前中国物价整体水平较低，因此基准利率存在一定下调空间。
而此次降低存款准备金率，主要是根据银行体系流动性可能的变化所作的预调。降准原因是未来影响外汇占款变化的因素仍有不确定性，且10月份税款集中入库。
中国央行稍早宣布，自周六（10月24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
央行有关负责人称，此前六次定向降准中按家数计算累计已有97%的金融机构享受了定向降准政策。此次调整优化定向降准标准，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。下一步将继续完善定向降准考核机制，优化考核标准，强化正向激励。
负责人并表示，当前物价涨幅持续处于低位且市场利率呈下行趋势，为放开存款利率上限提供条件。鉴于放开存款利率上限的市场条件也已成熟。
因此央行决定抓住有利时机，结合货币政策调整，对商业银行、农村合作金融机构、村镇银行、财务公司等金融机构不再设置存款利率浮动上限。这标志着利率管制基本放开。
取消对利率浮动的行政限制后，央行利率调控会更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。在一段时期内继续公布存贷款基准利率，为金融机构利率定价提供重要参考。（完）
(发稿 黄凯；审校 赵红梅)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。