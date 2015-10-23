中国央行降准降息及放开利率管制后继续营造松紧适度的货币条件

路透北京10月23日 - 中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。

央行网站新闻稿称，要把握好调控力度，既要防止结构调整过程中出现总需求的惯性下滑，又要防止债务率过度上升导致杠杆率过快提高。继续密切监测经济和物价形势变化，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

央行有关负责人答记者问称，此次降低存贷款基准利率，主要是根据整体物价的变化保持合理的实际利率水平。当前中国物价整体水平较低，因此基准利率存在一定下调空间。

而此次降低存款准备金率，主要是根据银行体系流动性可能的变化所作的预调。降准原因是未来影响外汇占款变化的因素仍有不确定性，且10月份税款集中入库。

中国央行稍早宣布，自周六（10月24日）起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。

央行有关负责人称，此前六次定向降准中按家数计算累计已有97%的金融机构享受了定向降准政策。此次调整优化定向降准标准，对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。下一步将继续完善定向降准考核机制，优化考核标准，强化正向激励。

负责人并表示，当前物价涨幅持续处于低位且市场利率呈下行趋势，为放开存款利率上限提供条件。鉴于放开存款利率上限的市场条件也已成熟。

因此央行决定抓住有利时机，结合货币政策调整，对商业银行、农村合作金融机构、村镇银行、财务公司等金融机构不再设置存款利率浮动上限。这标志着利率管制基本放开。

取消对利率浮动的行政限制后，央行利率调控会更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。在一段时期内继续公布存贷款基准利率，为金融机构利率定价提供重要参考。（完）