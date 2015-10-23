当前国际国内形势下需高度关注金融部门风险--人行副行长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月23日 - 中国央行副行长潘功胜指出，过去六年来中国金融业稳定健康发展的基础得到进一步夯实，但在当前的国际国内经济形势下，金融部门的风险需要高度关注。
他是在周二（20日）中国FSAP更新评估启动大会上并表示，此时启动FSAP更新评估，对于中国未来深化金融改革，维护金融稳定意义重大。
“在当前全球经济增长缓慢、金融市场大幅波动的背景下，中国仍然面临诸多挑战，特别是如何在经济增长、转变结构和管理风险三者之间进行平衡，进而在维护金融稳定的同时，实现经济的可持续增长，”央行网站周五新闻稿引述潘功胜称。
“金融部门评估规划”（FSAP）是国际货币基金组织（IMF）和世界银行对成员国金融体系和相关领域定期联合开展的评估，以衡量一国金融风险状况，并促进金融稳定。
基金组织和世行要求具有全球系统重要性的29个国家（地区）每五年接受一次FSAP评估。中国2009年8月正式接受首次FSAP评估，评估于2011年11月结束，随后IMF和世行分别发布了评估报告。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。