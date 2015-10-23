当前国际国内形势下需高度关注金融部门风险--人行副行长

路透北京10月23日 - 中国央行副行长潘功胜指出，过去六年来中国金融业稳定健康发展的基础得到进一步夯实，但在当前的国际国内经济形势下，金融部门的风险需要高度关注。

他是在周二（20日）中国FSAP更新评估启动大会上并表示，此时启动FSAP更新评估，对于中国未来深化金融改革，维护金融稳定意义重大。

“在当前全球经济增长缓慢、金融市场大幅波动的背景下，中国仍然面临诸多挑战，特别是如何在经济增长、转变结构和管理风险三者之间进行平衡，进而在维护金融稳定的同时，实现经济的可持续增长，”央行网站周五新闻稿引述潘功胜称。

“金融部门评估规划”（FSAP）是国际货币基金组织（IMF）和世界银行对成员国金融体系和相关领域定期联合开展的评估，以衡量一国金融风险状况，并促进金融稳定。

基金组织和世行要求具有全球系统重要性的29个国家（地区）每五年接受一次FSAP评估。中国2009年8月正式接受首次FSAP评估，评估于2011年11月结束，随后IMF和世行分别发布了评估报告。（完）