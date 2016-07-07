中国需面对金融不稳定性提高和金融风险的增加--央行货币政策委员（更新版）

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路透北京7月7日 - 中国央行货币政策委员黄益平周四称，过去金融改革的重心主要放在机构的设立和规模扩大上，并没有放在市场的开放、市场机制的运用，尤其是利率汇率、资本流动和资金配置的决定上；未来伴随金融改革推进，中国必须面对金融不稳定性的提高和金融风险的增加。

他是在2016中国银行业发展论坛上做出上述表态的。他并指出，中国经济面临的最大挑战是新旧产业的更替，过去支持中国经济增长的旧产业已无法再继续支持经济增长。

“如果未来要放开，有可能意味着金融资源的利用效率会提高，但金融不确定性也会增加。”他称，“过去很多信贷都是有政府担保刚性兑付，虽然是有风险的，但没有出现问题。利率市场化必然意味着打破刚性兑付，这也意味着不良资产、金融风险可能会上升。”他称。

在产业升级方面，他指出，劳动密集型和资源型重工业是过去支撑中国经济增长的两大产业；其中，劳动密集型企业主要集中在江浙地区且以民营为主，新旧产业的更替较快，而且已经在发生；但资源型重工业企业的产能过剩很严重，且国有企业占比大，调整起来比较困难。

至于如何出清僵尸企业，黄益平称，“不论产业升级也好，控制金融风险也好，甚至改革的进一步推进，关键在于怎样强化市场纪律，企业不行就是不行了，不能不行了就兜着。”

金融监管方面，他认为，关键在于监管部门能不能做到专业性、独立性和权威性，否则“谁跟谁合在一起，谁跟谁分开，监管的效果都会打折扣，要把监管的职能和发展的职能分开。”

他并提到，当前中国的高杠杆率已经成为国际市场普遍担心的问题，目前中国的企业债务比较高，主要体现在非金融企业债占GDP比重高达160%甚至可能更高，该水平与国际相比亦相当高。

中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。（完）