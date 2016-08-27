未来将引导更多金融机构投身微型金融和普惠金融事业--人行副行长

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月26日 - 中国央行副行长陈雨露表示，下一步将引导更多金融机构投身微型金融和普惠金融事业。微型金融点多面广，如果风险因素过多累积和无序扩散，也可能会系统性地影响金融稳定，有必要加强对微型金融的宏观审慎管理和微观审慎监管。
央行网站周五援引他在“中国-拉美微型金融高峰论坛”上称，考虑到微型金融在服务对象、经营管理等方面与一般性的商业金融存在较大差异，对微型金融的管理和监管不宜照搬一般商业性金融的做法，需要保持一定的弹性和适当性。
他并称，未来将充分发挥差别存款准备金率、支农支小再贷款、扶贫再贷款、再贴现、宏观审慎政策、信贷政策导向评估等货币信贷政策工具的正向激励作用。
同时，要完善多元化广覆盖的微型金融和普惠金融组织体系，创新针对微型金融和普惠金融重点服务对象的金融产品和服务，并优化微型金融和普惠金融发展生态。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。