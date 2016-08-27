未来将引导更多金融机构投身微型金融和普惠金融事业--人行副行长

路透北京8月26日 - 中国央行副行长陈雨露表示，下一步将引导更多金融机构投身微型金融和普惠金融事业。微型金融点多面广，如果风险因素过多累积和无序扩散，也可能会系统性地影响金融稳定，有必要加强对微型金融的宏观审慎管理和微观审慎监管。

央行网站周五援引他在“中国-拉美微型金融高峰论坛”上称，考虑到微型金融在服务对象、经营管理等方面与一般性的商业金融存在较大差异，对微型金融的管理和监管不宜照搬一般商业性金融的做法，需要保持一定的弹性和适当性。

他并称，未来将充分发挥差别存款准备金率、支农支小再贷款、扶贫再贷款、再贴现、宏观审慎政策、信贷政策导向评估等货币信贷政策工具的正向激励作用。

同时，要完善多元化广覆盖的微型金融和普惠金融组织体系，创新针对微型金融和普惠金融重点服务对象的金融产品和服务，并优化微型金融和普惠金融发展生态。（完）