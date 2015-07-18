鼓励金融机构及互联网企业等发展互联网金融业务--中国央行

路透北京7月18日 - 为促进互联网金融健康发展，中国将鼓励银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构开发基于互联网技术的新产品和新服务；支持有条件的金融机构建设互联网平台开展网络银行、网络证券、网络保险、网络基金销售和网络消费金融等业务。

中国人民银行等十部委周六联合发布关于促进互联网金融健康发展的指导意见称，央行网站刊登的指导意见全文并显示，支持互联网企业设立互联网支付机构、网络借贷平台、股权众筹融资平台等，满足中小微企业和个人投融资需求。

在拓宽融资渠道和改善融资环境方面，意见支持社会资本发起设立互联网金融产业投资基金；并鼓励符合条件的优质从业机构在主板、创业板等境内资本市场上市融资；鼓励银行业金融机构对处于初创期的从业机构予以支持。

“（互联网金融的发展）在满足小微企业、中低收入阶层投融资需求，提升金融服务质量和效率，引导民间金融走向规范化，以及扩大金融业对内对外开放等方面可以发挥独特功能和作用。”央行有关负责人在就指导意见答记者问时表示。

意见还在财税政策方面提供了优惠，规定对于业务规模较小、处于初创期的从业机构，符合相关税收政策条件的，可按规定享受税收优惠政策。结合金融业营业税改征增值税改革，统筹完善互联网金融税收政策。落实从业机构新技术、新产品研发费用税前加计扣除政策。

意见并提到，鼓励从业机构相互合作，实现优势互补。支持金融机构、小微金融服务机构与互联网企业开展业务合作，鼓励银行为第三方支付机构和网络贷款平台等提供资金存管、支付清算等配套服务。

支持证券、基金、信托、消费金融、期货机构与互联网企业开展合作，拓宽金融产品销售渠道，创新财富管理模式。鼓励保险公司与互联网企业合作，提升互联网金融企业风险抵御能力。

从政府自身方面来看，意见强调，相关政府部门要坚持简政放权，营造有利于互联网金融发展的良好制度环境，鼓励省级政府加大对互联网金融的政策支持。

上述央行负责人还表示，下一步央行将确保各项政策措施落实到位，并组建中国互联网金融协会，强化行业自律管理。

“密切关注互联网金融业务发展及相关风险，对监管政策进行跟踪评估，不断总结监管经验，适时提出调整建议。”该负责人称。

此外，指导意见还确立了互联网金融主要业态的监管职责分工，落实了监管责任，明确了业务边界；意见并在维护公平竞争的市场秩序，客户资金第三方存管制度，反洗钱和防范金融犯罪等方面提出了具体要求。（完）

浏览意见全文，请点选央行网站：here

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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