人行官员建议发展直接融资解决中小企业融资难题

路透北京8月10日 - 中国人民银行研究局副局长王宇撰文指出，解决中小企业融资难、融资贵问题，可以大力发展直接融资，发展多层次资本市场，支持中小企业依托中小企业股份转让系统开展融资，增加中小企业债务融资工具及规模。

人民日报周日发表的该文章称，解决中小企业融资问题，要减少中间环节，缩短融资链条，减少资金沉淀，增加有效资金供给；此外，还要优化商业银行中小企业贷款管理，采取续贷提前审批、设立循环贷款等方式，提高贷款审批发放效率。

王宇认为，中小企业融资难、融资贵问题仍然比较突出，不仅加重企业负担、影响宏观调控效果，也带来金融风险隐患。这主要因为企业债务杠杆率较高，不良资产、企业违约破产有所增加，融资的风险溢价上升。

此外，从存量资金看，前期投放的信贷资金尚未有效盘活，有相当一部分沉淀在产能过剩行业和低效率企业，挤占了实际可用的信贷资源；而从增量资金看，一些市场主体融资拥有隐性政府信用担保，对其他企业特别是中小企业形成“挤出效应”。

人民银行研究局首席经济学家马骏近日表示，解决中小企业融资难、融资贵问题，中长期的改革方向应该是加快发展多层次的股本融资市场。

国务院7月23日常务会议决定多措并举缓解企业融资成本高的问题，要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

**加快利率市场化**

谈及利率市场化，王宇表示，要加快利率市场化改革，加快金融机构自主定价能力和金融市场基础设施建设，在发展同业存单市场的基础上，探索发行面向企业和个人的大额存单，扩大金融机构负债产品市场定价范围。

“逐步取消对金融机构存款利率的上限管制，提高财务硬约束水平，强化金融机构激励和约束机制。”王宇称。

中国央行公布的二季度货币政策执行报告提出，“有序推进”利率市场化。多位市场人士认为，这可能是利率市场化放慢步伐的信号。

王宇称，要加快汇率市场化改革，完善以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定，逐步扩大人民币汇率浮动区间，增强人民币双向浮动弹性，促进国际收支平衡。

她并称，要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，通过增加竞争性供给，为社会提供更高质量、更低成本的金融服务，支持实体经济发展。（完）

(发稿 李贺 审校 黄凯)

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