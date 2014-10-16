人行：9月社会融资规模1.05万亿 比上年同期少3598亿元

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海10月16日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2014年9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，1-9月社会融资规模为12.84万亿元，比上年同期少1.12万亿元。其中，新增人民币贷款7.68万亿元，同比多增4,045亿元。
从结构看，前三个季度人民币贷款占同期社会融资规模的59.8%，同比高7.7个百分点。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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