中国央行：2015年末社会融资规模存量138.14万亿元 同比增长12.4%

路透北京1月21日 - 中国央行周四公布社会融资规模存量数据显示，2015年末社会融资规模存量为138.14万亿元人民币，同比增长12.4%。

央行网站新闻稿称，去年末社会融资规模存量中，对实体经济发放的人民币贷款余额为92.75万亿元，同比增长13.9%；占同期社会融资规模存量的67.1%，同比高0.9个百分点。

金融机构表外业务方面，委托贷款余额占比7.9%，同比高0.3个百分点；信托贷款余额占比3.9%，同比低0.5个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比4.2%，同比低1.4个百分点。

直接融资方面，企业债券余额占比10.6%，同比高1.1个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.3%，同比高0.2个百分点。

社会融资规模存量是指一定时期末（月末、季末或年末）实体经济（境内非金融企业和个人）从金融体系获得的资金余额。（完）

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