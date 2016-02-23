中国央行：1月末社会融资规模存量为141.57万亿元 同比增13.1%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月23日 - 中国央行周二公布，1月末，中国社会融资规模存量为141.57万亿元人民币，同比增长13.1%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为95.29万亿元，同比增长14.9%。
央行网站新闻稿并显示，1月末，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.87万亿元，同比下降17.8%。在表外融资方面，委托贷款余额占比同比高0.4个百分点，信托贷款余额占比同比低0.4个百分点，未贴现的银行承兑汇票余额占比同比低1.5个百分点。
直接融资方面，1月末，企业债券余额占比10.6%，同比高1.0个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.3%，同比高0.2个百分点。（完）
参看详情，请点选央行网站：here
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)