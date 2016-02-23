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中国财经 | 2016年 2月 23日 星期二 16:49 BJT

中国央行：1月末社会融资规模存量为141.57万亿元 同比增13.1%

路透北京2月23日 - 中国央行周二公布，1月末，中国社会融资规模存量为141.57万亿元人民币，同比增长13.1%；其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为95.29万亿元，同比增长14.9%。

央行网站新闻稿并显示，1月末，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.87万亿元，同比下降17.8%。在表外融资方面，委托贷款余额占比同比高0.4个百分点，信托贷款余额占比同比低0.4个百分点，未贴现的银行承兑汇票余额占比同比低1.5个百分点。

直接融资方面，1月末，企业债券余额占比10.6%，同比高1.0个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.3%，同比高0.2个百分点。（完）

参看详情，请点选央行网站：here

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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