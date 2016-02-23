中国央行：1月末社会融资规模存量为141.57万亿元 同比增13.1%

央行网站新闻稿并显示，1月末，对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.87万亿元，同比下降17.8%。在表外融资方面，委托贷款余额占比同比高0.4个百分点，信托贷款余额占比同比低0.4个百分点，未贴现的银行承兑汇票余额占比同比低1.5个百分点。