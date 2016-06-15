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中国财经 | 2016年 6月 15日 星期三 16:25 BJT

中国央行：5月社融规模增量6,599亿元 比上年同期减少5,798亿

路透上海6月15日 - 中国人民银行周三公布，5月社会融资规模增量为6,599亿元人民币，比去年同期减少5,798亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加9,374亿元，同比多增864亿元。

1-5月社会融资规模增量累计为8.10万亿元，同比多1.15万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

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(发稿 吴芳/吕雯瑾；审校 曾祥进)

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