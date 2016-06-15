中国央行：5月社融规模增量6,599亿元 比上年同期减少5,798亿

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海6月15日 - 中国人民银行周三公布，5月社会融资规模增量为6,599亿元人民币，比去年同期减少5,798亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加9,374亿元，同比多增864亿元。
1-5月社会融资规模增量累计为8.10万亿元，同比多1.15万亿元。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 吴芳/吕雯瑾；审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
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