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中国财经 | 2017年 5月 15日 星期一 11:41 BJT

中国央行成立金融科技委员会 利用大数据和人工智能等技术丰富监管手段

路透北京5月15日 - 中国央行周一称，已于近日成立金融科技（FinTech）委员会，以加强金融科技工作的研究规划和统筹协调；将强化监管科技（RegTech）应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

央行网站发布的新闻稿并称，将组织深入研究金融科技发展对货币政策、金融市场、金融稳定、支付清算等领域的影响，切实做好金融科技发展战略规划与政策指引。

同时，进一步加强国内外交流合作，建立健全适合中国国情的金融科技创新管理机制，引导新技术在金融领域的正确使用。

央行副行长范一飞此前称，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍。（完）

参看详情，请点击央行网站here

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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