中国央行：7月外币存款降幅较上月扩大近五倍 外币贷款亦现下降

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月12日 - 中国央行周五公布数据显示，7月外币贷款与外币存款双双减少，其中外币存款减少107亿美元，较上月的下降18亿美元扩大近五倍；外币贷款减少52亿美元，而上月是增加50亿美元。
刊登在央行网站的数据显示，7月末外币贷款余额7,799亿美元，同比下降16.8%；外币存款余额6,454亿美元，同比增长0.8%。
央行网站公布的当月跨境贸易人民币结算业务发生4,647亿元，直接投资人民币结算业务发生2,075亿元。
具体来看，7月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,506亿元、1,141亿元、1,013亿元、1,062亿元。(完)
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(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。