中国央行：7月外币存款降幅较上月扩大近五倍 外币贷款亦现下降

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累

路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。