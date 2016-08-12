版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 12日 星期五 16:45 BJT

中国央行：7月外币存款降幅较上月扩大近五倍 外币贷款亦现下降

路透上海8月12日 - 中国央行周五公布数据显示，7月外币贷款与外币存款双双减少，其中外币存款减少107亿美元，较上月的下降18亿美元扩大近五倍；外币贷款减少52亿美元，而上月是增加50亿美元。

刊登在央行网站的数据显示，7月末外币贷款余额7,799亿美元，同比下降16.8%；外币存款余额6,454亿美元，同比增长0.8%。

央行网站公布的当月跨境贸易人民币结算业务发生4,647亿元，直接投资人民币结算业务发生2,075亿元。

具体来看，7月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,506亿元、1,141亿元、1,013亿元、1,062亿元。(完)

欲览详情，请点击央行网站链接 here

(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐