中国7月央行口径外汇占款减少1,905.08亿元人民币--央行

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透北京8月14日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款余额为234,402.45亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,905.08亿元人民币。
以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：
月份 净变动额（亿元）
2016年7月 -1,905.08
2016年6月 -977.3
2016年5月 -537.02
2016年4月 -543.95
2016年3月 -1,447.61
2016年2月 -2,278.83
2016年1月 -6,445.38
2015年12月 -7,082.13
2015年11月 -3,158.02
2015年10月 533.37
2015年9月 -2,641.42
2015年8月 -3,183.51
2015年7月 -3,080.08
(完)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。