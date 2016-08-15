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中国财经 | 2016年 8月 15日 星期一 08:24 BJT

中国7月央行口径外汇占款减少1,905.08亿元人民币--央行

路透北京8月14日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款余额为234,402.45亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,905.08亿元人民币。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2016年7月 -1,905.08

2016年6月 -977.3

2016年5月 -537.02

2016年4月 -543.95

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.83

2016年1月 -6,445.38

2015年12月 -7,082.13

2015年11月 -3,158.02

2015年10月 533.37

2015年9月 -2,641.42

2015年8月 -3,183.51

2015年7月 -3,080.08

(完)

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