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中国财经 | 2016年 12月 7日 星期三 16:40 BJT

中国11月末外汇储备环比减691亿美元 创1月以来最大单月降幅

路透上海12月7日 - 中国央行周三公布，11月末中国外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

央行同时公布，11月末官方储备资产中黄金储备为697.85亿美元，环比减少55.63亿美元。

以盎司计，11月末黄金储备为5,924万盎司，和10月末数据相同。(完)

更多细节，请点选中国央行网站：here

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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