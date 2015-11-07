中国央行称10月外汇储备环比增114亿美元 终结连五月跌势

路透上海11月7日 - 中国央行周六公布的官方储备资产数据显示，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。

中国9月末外汇储备余额环比减少432亿美元；8月末外汇储备则环比减939.29亿美元，单月减少额创有纪录以来最高。

央行网站的官方储备资产数据还显示，10月末黄金储备为632.61亿美元，9月末为611.89亿美元，黄金储备增20.72亿美元。

此外，10月末基金组织储备头寸略减至46.38亿美元，特别提款权略减至103.61亿美元，其他储备资产增至2.63亿美元。

中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅约12%。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。（完）

参看细节，请点击中国央行网站 here