中国央行称10月外汇储备环比增114亿美元 终结连五月跌势

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月7日 - 中国央行周六公布的官方储备资产数据显示，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。
中国9月末外汇储备余额环比减少432亿美元；8月末外汇储备则环比减939.29亿美元，单月减少额创有纪录以来最高。
央行网站的官方储备资产数据还显示，10月末黄金储备为632.61亿美元，9月末为611.89亿美元，黄金储备增20.72亿美元。
此外，10月末基金组织储备头寸略减至46.38亿美元，特别提款权略减至103.61亿美元，其他储备资产增至2.63亿美元。
中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅约12%。
为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。（完）
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发稿 张喜良
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。