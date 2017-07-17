中国6月央行口径外汇占款续降且降幅略扩 短期尚难恢复正值

路透北京7月17日 - 中国6月央行口径外汇占款连续第20个月下降，且降幅较上月略有扩大。市场人士指出，虽然贸易顺差持续回升对外占提供支撑，但人民币贬值预期依然存在，季节性购汇等因素均对外占构成负面影响，预计短期尚难恢复正值。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为215,153.03亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少343.15亿元人民币。

“贸易顺差连续四个月稳步回升，...但汇率贬值预期依然存在，结售汇保持弱平衡但仍呈净售汇状态，加之夏季出境旅游购汇增加及境外上市的中国公司年中集中派发股息等季节性因素，对外汇占款有一定的负面影响。”交通银行金融研究中心高级研究员刘健指出。

他并表示，未来随着季节性因素减弱，加上中国短期经济数据超预期、美元指数低位震荡，人民币兑美元汇率有望暂时保持稳定，预计短期外汇占款有望改善。

亦有大行市场研究人士称，当前仍处美元加息周期，欧元区货币也维持较为强势的状态，除非中国经济增速出现明显好转，否则外汇占款不会出现明显的拐点，下半年仍将维持负增长态势，只是降幅是扩大还是收窄的问题。

不过，有不愿署名的外汇专家指出，今后外汇占款料继续下降，但如果人民币汇率不能形成连续的双边大幅度波动，外汇占款很难恢复正值。

“现在的（外占）低位对央行来说是很好的局面。”上述外汇专家指出。

人民币兑美元即期周一大幅收涨，与中间价创出近八个半月新高。交易员称，疲软美国通胀数据拉低美联储后续加息预期，美元指数低位运行，助推人民币汇价反弹走势；但客户仍有逢低购汇心理，且本周亦有油盘购汇需求，所以反弹走势不会一帆风顺。

中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。分析人士称，经济数据表现强劲，从工业生产，投资、零售和出口都不错，但预计全年呈现为“前高后不低”态势。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年6月 -343.15

2017年5月 -293.3

2017年4月 -419.98

2017年3月 -546.91

2017年2月 -581.19

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178.02

2016年11月 -3,826.76

2016年10月 -2,678.64

2016年9月 -3,374.82

2016年8月 -1,918.95

2016年7月 -1,905.08

2016年6月 -977.27(完)