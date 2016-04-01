中国央行首次披露外汇远期头寸意在提高干预透明度--中金

路透北京4月1日 - 中国大型投行--中金公司周五发布报告称，中国央行首次披露外汇远期头寸是央行提高外汇干预透明度的重要一步，有助于避免市场仅因信息不足而过度反应。此举或有利于在岸外汇衍生品市场的发展。

以下是中金报告《央行外汇远期头寸揭晓》全文：

央行周四公布数据显示，截至2月，共持有289亿美元外汇远期和期货空头头寸与24亿美元多头头寸，即265亿美元净空头头寸。有关空头头寸的信息是首次披露。

这是央行提高外汇干预透明度的重要一步。本月早些时候，国际货币基金组织曾要求央行披露其外汇衍生品操作的更多细节。此举似是对这一沟通的回应。作为国际金融体系中日益重要的成员（如加入SDR篮子、担任G20峰会轮值主席等），中国相关举措显示了其提高数据质量和政策透明度的合作姿态。春节以来，央行加强了与市场的沟通，以帮助稳定外汇市场。该举措是这些努力的延续，将进一步减少围绕人民币的不确定性，避免市场仅因信息不足而过度反应，从而促进汇率稳定。

衍生品空头头寸相对外汇储备来说规模较小（<1%），对外汇操作影响甚微。尽管一些市场人士可能会质疑数据的可靠性，我们倾向于认同这些统计的权威性。首先，尽管不排除过去用于外汇干预的衍生品合约或许大于这一公布的数字，但有可能部分已经到期。例如，1月份卖出的1M远期和去年11月份卖出的3M远期都会在2月份到期，而这两个月都是流出压力较大的月份。其次，更高的数据质量、透明度和及时性也有利于央行政策沟通和自身决策。央行应对资本外流的工具箱足够丰富，不需操纵衍生品数据。

此举或有利于在岸外汇衍生品市场的发展。央行以更透明的方式参与该市场，或可带动私人部门利用衍生品工具对冲汇率风险。随着人民币更多地呈现双向波动，一个有深度的、流动性好的外汇衍生品市场显得越来越重要。这对有效的风险管理十分必要，也是建立有效的外汇价格发现机制所必不可少的。（完）