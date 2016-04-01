中国央行首次披露外汇远期头寸意在提高干预透明度--中金

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月1日 - 中国大型投行--中金公司周五发布报告称，中国央行首次披露外汇远期头寸是央行提高外汇干预透明度的重要一步，有助于避免市场仅因信息不足而过度反应。此举或有利于在岸外汇衍生品市场的发展。
以下是中金报告《央行外汇远期头寸揭晓》全文：
央行周四公布数据显示，截至2月，共持有289亿美元外汇远期和期货空头头寸与24亿美元多头头寸，即265亿美元净空头头寸。有关空头头寸的信息是首次披露。
这是央行提高外汇干预透明度的重要一步。本月早些时候，国际货币基金组织曾要求央行披露其外汇衍生品操作的更多细节。此举似是对这一沟通的回应。作为国际金融体系中日益重要的成员（如加入SDR篮子、担任G20峰会轮值主席等），中国相关举措显示了其提高数据质量和政策透明度的合作姿态。春节以来，央行加强了与市场的沟通，以帮助稳定外汇市场。该举措是这些努力的延续，将进一步减少围绕人民币的不确定性，避免市场仅因信息不足而过度反应，从而促进汇率稳定。
衍生品空头头寸相对外汇储备来说规模较小（<1%），对外汇操作影响甚微。尽管一些市场人士可能会质疑数据的可靠性，我们倾向于认同这些统计的权威性。首先，尽管不排除过去用于外汇干预的衍生品合约或许大于这一公布的数字，但有可能部分已经到期。例如，1月份卖出的1M远期和去年11月份卖出的3M远期都会在2月份到期，而这两个月都是流出压力较大的月份。其次，更高的数据质量、透明度和及时性也有利于央行政策沟通和自身决策。央行应对资本外流的工具箱足够丰富，不需操纵衍生品数据。
此举或有利于在岸外汇衍生品市场的发展。央行以更透明的方式参与该市场，或可带动私人部门利用衍生品工具对冲汇率风险。随着人民币更多地呈现双向波动，一个有深度的、流动性好的外汇衍生品市场显得越来越重要。这对有效的风险管理十分必要，也是建立有效的外汇价格发现机制所必不可少的。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。