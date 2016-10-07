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中国财经 | 2016年 10月 7日 星期五 13:09 BJT

中国9月末外汇储备创逾五年新低 连三月负增长（更新版）

Reuters10月7日 - (新增更多细节)

路透上海10月7日 - 中国外汇储备跌势有所加速，最新公布的9月末外汇储备余额数据创下自2011年5月份以来的新低，并且为连续第三个月负增长。

中国央行周五公布，9月末中国外汇储备为31,663.82亿美元，环比减少187.85亿美元，此前8月的环比负增长规模为158.9亿元；2011年5月份外汇储备数据则为31,659.97亿美元。

央行同时公布，9月末官方储备资产中黄金储备为781.69亿美元，环比增加9.94亿美元；以盎司计，9月末黄金储备为5,911万盎司，8月末为5,895万盎司。

中国外储今年开年曾连续二个月负增长，之后有所好转，不过6月份至今，外储形势再次有所恶化，负增长达三个月；前三季度，中国外储较去年末总计减少1,639.8亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，9月末基金组织储备头寸为98.95亿美元，较8月末的99.49亿美元稍减；特别提款权(SDR)略升至101.08亿美元；其他储备资产为-4.69亿美元，8月末为-6.14亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年9月USD/SDR=0.716428，8月USD/SDR=0.717184。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 徐永；审校 杨淑祯)

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