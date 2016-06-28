中国央行重申个人购汇政策无变化 未对境内居民个人项下开放境外投资（更新版）

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路透北京6月28日 - 针对近日有媒体报道中国外汇局上海分局叫停“个人投资购汇的报道”，中国央行网站周二援引外汇局上海市分局指出，相关报道不实，并强调个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人项下开放境外投资。

2014年人民币汇率结束单边升值以来，尤其是去年下半年美元升息引发人民币贬值预期高涨，掀起中国个人境外资产配置的热潮。而央行网站上述说明意味着境内个人对外投资的购汇从未放开过，而为防止资本转移，外管局正从严审查对外投资购汇。

市场人士并指出，即使是以公司名义进行对外投资的购汇，亦要求该公司所有的股东都不能有个人，否则就可能无法获得审批通过。

亦有银行人士指出，许多人通过设立合伙企业再对外投资，实现了资本的转移，一季度的数据就有显示。“要把外管局逼疯了，最近查的很严了。”

央行新闻稿重申，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化。这也意味着个人购汇额度5万美元并没有变化。

新闻稿称，根据现行外汇管理政策规定，对于境内个人购汇并汇出境外用于经常项目支出，政策无任何变化，仍按以下规定办理：个人购汇并汇出境外当年累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

不过，外汇局上海市分局称，将继续积极推进简政放权，支持有条件、有能力的企业“走出去”，增强企业国际化经营能力，切实促进对外投资健康有序发展。

兴业银行2016年私人银行报告指出，“8.11”汇改引发市场对人民币未来的贬值预期，掀起中国个人境外资产配置热潮。随着资本账户逐步开放、国内资产收益率差距收窄甚至倒挂，资金将在全球范围寻找投资机会、在境内境外双向流动，高净值人群财富将由境内向全球拓展配置。

报告援引相关调研结果显示，目前已有27%的高净值客户拥有境外投资，其中48%在2015年增加了境外配置；在尚未进行境外投资的高净值人士中，56%的人表示未来三年将考虑进行境外投资。（完）