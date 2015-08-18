中国央行确认外汇储备7月已完成向国开行和进出口行注资

路透北京8月18日 - 中国央行周二确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元，顺利完成改革方案要求的资本金补充工作。

央行有关人士是在路透就有关媒体报导查询时做上述表示的。

央行称，外储注资两家银行，一方面将有助于推动其建立以资本充足率为核心的市场化约束机制，解决发展中缺乏有效约束的问题，通过注资，国开行、进出口行的资本实力和抗风险能力明显增强，可持续发展能力进一步提升，资本充足率分别提高至11.41%和12.77%。

另一方面，有助于更好地发挥开发性金融、政策性金融的功能和作用，进一步加大对“一带一路”、棚户区改造、京津冀协同发展、国际产能合作等重点领域的支持力度，更好地服务稳增长、调结构、惠民生，支持经济社会持续健康发展。

外汇储备注资后，国开行的注册资本由3,067亿元人民币增加至4,212亿元，所有者权益从2014年末的6,676亿元增加至9,863亿元，财政部、汇金公司、外汇储备持股平台公司和社保基金会持股比例分别为36.54%、34.68%、27.19%和1.59%。

进出口行的注册资本则由50亿元增加至1,500亿元，所有者权益从282亿元增加至3,085亿元，财政部、外汇储备持股平台公司出资占比分别为10.74%、89.26%。

央行牵头起草的国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行改革方案先后于2014年12月、2015年3月获得党中央、国务院批准。（完）

(发稿 李贺/李铮; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。