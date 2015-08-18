中国央行确认外汇储备7月已完成向国开行和进出口行注资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月18日 - 中国央行周二确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元，顺利完成改革方案要求的资本金补充工作。
央行有关人士是在路透就有关媒体报导查询时做上述表示的。
央行称，外储注资两家银行，一方面将有助于推动其建立以资本充足率为核心的市场化约束机制，解决发展中缺乏有效约束的问题，通过注资，国开行、进出口行的资本实力和抗风险能力明显增强，可持续发展能力进一步提升，资本充足率分别提高至11.41%和12.77%。
另一方面，有助于更好地发挥开发性金融、政策性金融的功能和作用，进一步加大对“一带一路”、棚户区改造、京津冀协同发展、国际产能合作等重点领域的支持力度，更好地服务稳增长、调结构、惠民生，支持经济社会持续健康发展。
外汇储备注资后，国开行的注册资本由3,067亿元人民币增加至4,212亿元，所有者权益从2014年末的6,676亿元增加至9,863亿元，财政部、汇金公司、外汇储备持股平台公司和社保基金会持股比例分别为36.54%、34.68%、27.19%和1.59%。
进出口行的注册资本则由50亿元增加至1,500亿元，所有者权益从282亿元增加至3,085亿元，财政部、外汇储备持股平台公司出资占比分别为10.74%、89.26%。
央行牵头起草的国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行改革方案先后于2014年12月、2015年3月获得党中央、国务院批准。（完）
(发稿 李贺/李铮; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。