中国央行暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务 防跨境套利（更新版）

* 央行暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务--消息

* 暂停业务包括现货平盘等，时间至3月底--消息

* 防范跨境套利，央行再出手规范市场 (新增更多评论和背景)

路透香港12月30日 - 三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。

他们对路透表示，近期在岸与离岸人民币价差较大，如果从事套利交易将获利丰厚，央行此举旨在进一步堵住套利渠道。

“至少两家外资行周一已经收到央行书面通知。”一位消息人士称，为了防止跨境套利，不排除陆续有境内银行也会被加入此列。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其立即回复。

“这应是稳定汇率的阶段性手段，同时在加速境内市场建设，这得（把交易）引到上海来。“一外资行高管对上述消息评论称。

上周中国央行宣布明年起延长银行间外汇市场交易时间至23:30，并称将进一步引进合格境外主体，丰富参与主体、拓宽交易渠道，促进境内外一致的人民币汇率。

另一外资行外汇主管也指出，被叫停的外资行应是跨境业务占比较大，存在资金流出的某些状况，央行可能会进一步规范资金流入流出通道。

而一家暂未收到该书面通知的外资行人士称，虽然该行暂未收到通知，但也在积极应对，力求减少对业务的冲击，因该行跨境业务需求也不小。

为防范跨境套利，中国央行此前连续出手，其中包括9月中旬将部分外资行人民币即期购售汇业务平盘手续费提高到0.3%，而新规出台前的手续费则是按各家银行表现在0.001%-0.002%之间不等。

离岸人民币即期CNH=D3周三早盘连三天下跌且跌势加速，一度跌至6.5965元临近6.60元整数关口，为2011年9月30日以来新低，三天跌幅逾500个点子；离岸与在岸即期价差亦扩至逾1,000点子，为三个半月来最大。

（完）