中国11月央行口径外汇占款创第二大单月降幅 短期资本外流压力不小

路透北京12月14日 - 中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。

交通银行金融研究中心高级研究员鄂永健表示，外汇占款再度下降，主要是由于11月以来，美国经济数据向好，美联储加息预期再次增强，人民币汇率贬值压力较大，境内外汇差再度扩大，加之贸易顺差收窄，从而导致外汇占款再度下降。

他并指出，中国经济下行压力犹在，美联储12月加息箭在弦上，中美货币政策仍将保持分化，利差收窄，人民币仍面临一定的贬值压力，加之地缘政治风险加大，市场避险情绪升温，短期内资本仍面临流出压力。

“但随着人民币加入SDR及人民币国际化稳步推进，如果人民币持续贬值，央行仍可能通过多种措施稳定市场预期。”他称，预计美联储未来加息将是小幅度和温和的，加之市场已有所消化，因此，资本出现持续大规模外流的可能性不大。

根据央行网站公布的货币当局资产负债表，11月央行口径外汇占款为255,619.72亿元人民币。10月全口径外汇占款为258,777.74亿元， 环比增加533.37亿元人民币，此前则为连续八月下滑。同时，今年迄今央行口径外占仅在1月和10月录得增长。（完）

欲览货币当局资产负债表，请点击

here