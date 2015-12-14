中国11月央行口径外汇占款创第二大单月降幅 短期资本外流压力不小

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅，仅次于8月的减少3,183.51亿元。分析人士认为，短期内外汇占款或将出现波动，但资本出现持续大规模外流的可能性不大。
交通银行金融研究中心高级研究员鄂永健表示，外汇占款再度下降，主要是由于11月以来，美国经济数据向好，美联储加息预期再次增强，人民币汇率贬值压力较大，境内外汇差再度扩大，加之贸易顺差收窄，从而导致外汇占款再度下降。
他并指出，中国经济下行压力犹在，美联储12月加息箭在弦上，中美货币政策仍将保持分化，利差收窄，人民币仍面临一定的贬值压力，加之地缘政治风险加大，市场避险情绪升温，短期内资本仍面临流出压力。
“但随着人民币加入SDR及人民币国际化稳步推进，如果人民币持续贬值，央行仍可能通过多种措施稳定市场预期。”他称，预计美联储未来加息将是小幅度和温和的，加之市场已有所消化，因此，资本出现持续大规模外流的可能性不大。
根据央行网站公布的货币当局资产负债表，11月央行口径外汇占款为255,619.72亿元人民币。10月全口径外汇占款为258,777.74亿元， 环比增加533.37亿元人民币，此前则为连续八月下滑。同时，今年迄今央行口径外占仅在1月和10月录得增长。（完）
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(发稿 李铮； 审校 黄凯/曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。