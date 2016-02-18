中国央行：1月央行口径外占创第二大单月降幅 料2月因汇率企稳可好转

路透北京2月18日 - 中国央行周四公布，1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币，虽较上月降幅收窄，但也创造了该口径外汇占款第二大单月降幅。市场人士分析，1月外占降幅仍较大主要是因为当月人民币汇率贬值压力以及季节因素；但根据当下情况，2月外汇占款有好转预期。

根据央行网站公布的金融机构人民币信贷收支表，1月央行口径外汇占款为242,092.21亿元。去年12月央行口径外汇占款为248,537.59亿元。

交通银行金融研究中心研究员刘健认为，央行口径外汇占款的下降幅度比上月收窄，但仍比较大，主要还是因为1月人民币贬值压力比较大，再叠加新年的季节性因素，以及个人购汇窗口打开等原因，但下半月人民币汇率基本上比较稳定。

他表示，央行稳定汇率的意图是非常明显的，人民币汇率可能出现阶段性的企稳，贬值压力有所减弱，加上1月贸易顺差非常大；这种情况下，贸易顺差就有结汇的动机；预计2月份央行口径外汇占款可能会大幅好转并超出预期比，不排除由负转正的可能性。

去年12月央行口径外汇占款减少7,028.13亿元人民币，创历史最大降幅；2015全年央行口径外汇占款减少2.21万亿元。

数位业内人士疑惑，是次央行口径外汇占款公布的位置发生了变化，并未按照去年公布在货币当局资产负债表中，而是公布在金融机构人民币信贷收支表内；而在表中该科目的名称为“中央银行外汇占款”，而非此前的“外汇买卖”，即“全口径外汇占款”。

对此，了解情况的人士指出，该项目就是央行口径的外汇占款，并没有问题。不过，另有多位金融机构细心人士发现，金融机构人民币信贷收支表的资金来源端的科目并未发生变化，而在总负债与总资产数额平衡的原则下，资金运用的总量也没有改变；这意味着虽然此次该表中外汇占款科目发生调整，但全口径外占和央行口径外占的差值还在表内。

“口径的确是变了，或许是总公布两个口径的数据，给外部印象造成了混乱，索性统一起来。”恒丰银行宏观经济和金融市场研究员蔡浩表示，过去两个口径差额的部分就作为金融机构的外汇投资。

市场人士认为，外汇占款公布口径的调整应该没有影响金融机构人民币信贷收支表的总量，但会影响其结构。

根据一位银行业资深人士观察，去年12月全口径金融机构外汇占款与央行口径外汇占款的差额将近2万亿元人民币；而在1月的金融机构人民币信贷收支表中，股权及其他投资科目下相较去年12月，环比增加了2万多亿。（完）

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