8月中国央行外储料大幅下降 因当局动用美元稳定人民币汇率

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月4日 - 全球投资者正在为下周中国央行将公布的外汇储备数据做准备，数据料显示中国的外汇储备大幅下降，因中国央行在上个月突然宣布人民币一次性贬值之后，加大干预力度以维护人民币汇价稳定。
政策观察人士对路透表示，中国对全球市场在人民币贬值后的反应感到意外，以至于其可能会在短期内不放松对人民币的管控，以防杜全球性货币战的疑虑。
不过许多交易员认为，人民币存在着未来几个月进一步贬值的政治压力，因中国经济增长放缓。
中国外汇储备自2014年6月达到创纪录的3.99万亿美元的峰值后便一直下滑，因对于该国经济放缓的担忧和美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将加息，造成了一波资本流出。
7月中国外汇储备下降425亿美元至3.65万亿美元，下滑速度创下3月来最快。
中国于8月11日宣布令人民币兑美元中间价贬值约2%后，中国外汇储备的下滑速度似乎加快；中国让人民币贬值引发各界对中国经济产生新的疑虑，并引发了对人民币沉重的卖压，而中国央行自此后也屡次通过国有银行干预汇市，卖出美元以支撑人民币汇价。
巴克莱资本的分析师估计，中国央行8月扩大干预汇市规模，由7月的500亿美元左右暴增至1,220亿美元。
“如果维持当前的干预汇市速度，我们估计中国央行6-12月(不计价值调整)外汇储备可能缩减高达约14%。”
“我们估计光是要抵销外汇操作对国内流动性的影响，中国央行就必须一个月降准约40个基点。”
另一方面，降准所释放出的资金，可能只是填补流出海外的资金，而不是流向有助支撑实体经济的企业新贷款。
“以外汇储备耗损及流动性失衡的成本来看，我们不认为当前政策可以持续下去，”巴克莱称。
“因此，我们仍认为人民币将必须进一步贬值，以使资本外流稳定下来；我们预测年底前还要再贬7%。”
周五的路透调查显示，分析师预测人民币未来6个月将再贬值2%，有些分析师看法较为悲观，他们预计12个月后人民币汇率将从周五的6.35左右跌至6.80。
野村周四指出，中国央行8月干预规模可能在1,700亿美元左右，这将是单一月份前所未见的手笔。
荷兰合作银行的分析师估计，中国当局光是在8月最后几周，就出售高达2,000亿美元外汇储备。(完)
(编译 王洋/蔡美珍；审校 张明钧/高琦)
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