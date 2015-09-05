8月中国央行外储料大幅下降 因当局动用美元稳定人民币汇率

路透北京9月4日 - 全球投资者正在为下周中国央行将公布的外汇储备数据做准备，数据料显示中国的外汇储备大幅下降，因中国央行在上个月突然宣布人民币一次性贬值之后，加大干预力度以维护人民币汇价稳定。

政策观察人士对路透表示，中国对全球市场在人民币贬值后的反应感到意外，以至于其可能会在短期内不放松对人民币的管控，以防杜全球性货币战的疑虑。

不过许多交易员认为，人民币存在着未来几个月进一步贬值的政治压力，因中国经济增长放缓。

中国外汇储备自2014年6月达到创纪录的3.99万亿美元的峰值后便一直下滑，因对于该国经济放缓的担忧和美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将加息，造成了一波资本流出。

7月中国外汇储备下降425亿美元至3.65万亿美元，下滑速度创下3月来最快。

中国于8月11日宣布令人民币兑美元中间价贬值约2%后，中国外汇储备的下滑速度似乎加快；中国让人民币贬值引发各界对中国经济产生新的疑虑，并引发了对人民币沉重的卖压，而中国央行自此后也屡次通过国有银行干预汇市，卖出美元以支撑人民币汇价。

巴克莱资本的分析师估计，中国央行8月扩大干预汇市规模，由7月的500亿美元左右暴增至1,220亿美元。

“如果维持当前的干预汇市速度，我们估计中国央行6-12月(不计价值调整)外汇储备可能缩减高达约14%。”

“我们估计光是要抵销外汇操作对国内流动性的影响，中国央行就必须一个月降准约40个基点。”

另一方面，降准所释放出的资金，可能只是填补流出海外的资金，而不是流向有助支撑实体经济的企业新贷款。

“以外汇储备耗损及流动性失衡的成本来看，我们不认为当前政策可以持续下去，”巴克莱称。

“因此，我们仍认为人民币将必须进一步贬值，以使资本外流稳定下来；我们预测年底前还要再贬7%。”

周五的路透调查显示，分析师预测人民币未来6个月将再贬值2%，有些分析师看法较为悲观，他们预计12个月后人民币汇率将从周五的6.35左右跌至6.80。

野村周四指出，中国央行8月干预规模可能在1,700亿美元左右，这将是单一月份前所未见的手笔。

荷兰合作银行的分析师估计，中国当局光是在8月最后几周，就出售高达2,000亿美元外汇储备。(完)

(编译 王洋/蔡美珍；审校 张明钧/高琦)

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